Assetto Corsa Rally ha accolto oggi l'aggiornamento 0.7 dell'Early Access con un ricco pacchetto di novità che amplia in modo significativo contenuti e funzionalità del simulatore rally di Kunos Simulazioni. A catturare immediatamente l'attenzione della community è stato però anche il trailer di lancio, realizzato con una veste grafica che richiama apertamente GTA 6 .

Due nuove Lancia leggendarie, il debutto del Rally di Svezia e la modalità Online Rally Weekend

Sul fronte dei contenuti, la versione 0.7 introduce due nuove vetture particolarmente interessanti. La prima è la storica Lancia Delta S4 Gruppo B del 1986, una delle auto da rally più iconiche di sempre, celebre per il leggerissimo telaio, la trazione integrale e il motore twincharged da oltre 500 cavalli capace di combinare compressore volumetrico e turbocompressore.

Ad affiancarla troviamo la rarissima Lancia Delta S4 Evo2 Italtecnica del 2021, una reinterpretazione moderna basata su progetti sviluppati originariamente per la categoria Gruppo S, poi cancellata. Il modello utilizza l'esclusivo motore Triflux progettato a partire dai concetti elaborati dagli ingegneri Claudio Lombardi e Sergio Limone, una soluzione estremamente rara della quale sono stati realizzati appena cinque esemplari.

L'altra grande novità è rappresentata dal Rally di Svezia, che porta nel gioco oltre 30 chilometri di strade innevate realizzate tramite scansione laser. Le località di Vargåsen e Fredriksberg sono disponibili attraverso 14 varianti di percorso e includono ciclo giorno-notte completo, condizioni meteorologiche dinamiche e perfino la possibilità di ammirare l'aurora boreale durante le prove speciali.

L'aggiornamento introduce inoltre la nuova modalità Online Rally Weekend, che permette di creare eventi personalizzati scegliendo location, meteo, orario, numero di prove speciali e disponibilità dei parchi assistenza. I giocatori possono sfidarsi in lobby multiplayer fino a 16 partecipanti, portando la componente competitiva del simulatore su un nuovo livello.

Parallelamente, il team di sviluppo ha lavorato a un'importante revisione della fisica di guida. Grazie anche alla collaborazione del pilota WRC e sim racer Jon Armstrong, sono stati migliorati il comportamento delle gomme, il force feedback, la gestione dei gamepad e la resa delle diverse superfici e condizioni atmosferiche. Si tratta di cambiamenti così significativi da aver reso necessario l'azzeramento delle classifiche esistenti.

La patch 0.7 include inoltre miglioramenti audio, nuove tecnologie grafiche come il supporto a DLSS 5, FSR 4 e XeSS 3, aggiornamenti agli effetti visivi legati a neve e vegetazione, ottimizzazioni del multiplayer e numerose correzioni di bug e rifiniture generali. Trovate le note al completo a questo indirizzo.