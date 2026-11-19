A parlare del progetto è stato anche il CEO Yves Guillemot, che ha svelato che Motherbrain è il team responsabile di Teammates , il primo esperimento giocabile dell'azienda basato sull'intelligenza artificiale generativa. Presentato alla fine del 2025, si tratta di uno sparatutto che permette ai giocatori di interagire con personaggi non giocanti alimentati dall'IA , capaci di sostenere conversazioni dinamiche.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, Motherbrain sarà una sussidiaria dedicata all'"IA per l'innovazione del gameplay" e avrà il compito di supportare tutti i team interni nello sviluppo di nuove esperienze di gioco. Ubisoft afferma che la struttura lavorerà alla creazione di tecnologie proprietarie pensate per ampliare le possibilità creative degli sviluppatori e offrire ai giocatori esperienze più ricche, coinvolgenti e immersive.

La nuova riorganizzazione di Ubisoft

"Motherbrain, il team artefice di Teammates, la prima esperienza di gioco basata su intelligenza artificiale generativa creata dal Gruppo, è stato costituito come sussidiaria dedicata allo sviluppo di tecnologie proprietarie per nuove forme di gameplay", recita il report per gli investitori di Ubisoft. "Attualmente, l'attenzione è rivolta a inedite esperienze per i giocatori, NPC intelligenti dotati di memoria e "game master" basati sull'IA, in grado di gestire mondi sistemici su larga scala."

Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft

La nascita di Motherbrain si inserisce nel più ampio piano di ristrutturazione avviato da Ubisoft a gennaio, descritto dalla società come un "grande reset". Il nuovo modello ha portato alla suddivisione dell'azienda in diverse "Creative House", ciascuna dedicata a specifiche serie e generi videoludici.

Secondo il publisher, questa riorganizzazione è ormai pienamente operativa e Motherbrain rappresenterà uno dei pilastri tecnologici destinati a supportare i vari studi interni. Non è ancora chiaro se i progetti sviluppati dalla nuova società verranno pubblicati anche come prodotti autonomi oppure se le tecnologie realizzate confluiranno direttamente nei futuri giochi Ubisoft.

La società arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per il gruppo francese. In tal senso, il tempismo della creazione di Motherbrain potrebbe far discutere: l'annuncio infatti arrivato lo stesso giorno in cui Ubisoft ha comunicato il licenziamento di 166 dipendenti negli studi di Montréal e Québec City, una misura che secondo l'azienda è stata adottata per allineare le risorse alle attuali priorità produttive e alle esigenze del business.