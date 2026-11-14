Rainbow Six: Vegas 3 sarebbe in sviluppo presso Ubisoft, a 18 anni dal secondo capitolo

Sono passati ben 18 anni dall'uscita di Rainbow Six: Vegas 2, ultimo capitolo della sottoserie ambientata a Las Vegas. Da allora, Ubisoft ha continuato a lavorare sul franchise Rainbow Six , senza però riportare in vita la serie Vegas. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare: la compagnia starebbe infatti lavorando a Rainbow Six: Vegas 3 , un nuovo episodio che segnerebbe il ritorno della sottoserie dopo quasi due decenni. Naturalmente, si tratta ancora di informazioni non ufficiali, da prendere con la dovuta cautela in attesa di eventuali conferme o smentite.

Il ritorno di Vegas

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, Ubisoft starebbe lavorando a un nuovo capitolo della serie Rainbow Six: Vegas. Non dovrebbe trattarsi di un remake, bensì di un episodio inedito, che potrebbe quindi chiamarsi Rainbow Six: Vegas 3. Il progetto avrebbe il nome in codice "Spades" e sarebbe legato all'avvio di tre nuovi progetti presso Ubisoft Montreal. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli e, a quanto pare, lo sviluppo si troverebbe ancora in una fase molto iniziale.

Potrebbero quindi volerci diversi mesi, se non addirittura anni, prima di saperne di più, sempre che il progetto non subisca ulteriori cambiamenti. Inoltre, secondo alcune fonti, un secondo dei tre progetti sarebbe un altro titolo ambientato nell'universo di Rainbow Six.

Rainbow Six: Vegas 2, ultimo capitolo della serie, è uscito nel 2008

Come anticipato, Rainbow Six: Vegas 2 è uscito nel 2008 e, da allora, la sottoserie non ha più accolto nuovi capitoli, nonostante Ubisoft abbia continuato a lavorare su altri progetti legati al franchise. Naturalmente, vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni o novità sul possibile ritorno della serie.