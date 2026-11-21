In particolare, durante l'incontro il CFO di Ubisoft, Frédérick Duguet , ha riferito specificamente che Assassin's Creed Jade è ancora in lavorazione, cosa che potrebbe indicare un lancio anche piuttosto vicino per il titolo in questione, considerando la menzione specifica di cui è stato oggetto.

Nonostante i recenti licenziamenti di massa all'interno della compagnia, che hanno portato al taglio di 166 dipendenti , Ubisoft ha comunque confermato che Assassin's Creed Jade è ancora in sviluppo , uno dei pochi titoli specificamente menzionati durante il recente report finanziario dell'azienda francese.

Giochi mobile ancora importanti, ma Ubisoft punta a PC e console

Assassin's Creed Jade rientra in una produzione parallela ed è un gioco destinato al mercato mobile, almeno in base ai piani che erano stati svelati in precedenza: nonostante i vari tagli e cambiamenti in corso all'interno di Ubisoft, pare che almeno questo titolo sia rimasto intatto.

"Considerando ciò che possiamo prevedere in termini di rendimento finanziario a lungo termine, nell'ottica di una maggiore attenzione all'allocazione del capitale e ai rendimenti finanziari, riteniamo che sia preferibile destinare le nostre risorse a opportunità più significative", ha riferito Duguet, parlando delle riorganizzazioni interne a Ubisoft.

"Oggi possiamo affermare che le console e il PC rimangono il nostro fulcro principale per i nostri franchise di punta", ha spiegato, aggiungendo però che "il mobile rappresenta ancora un'opportunità nel medio-lungo termine, con titoli come AC Jade della serie Assassin's Creed".

La menzione a questo titolo specifico serve per introdurre un argomento che sembra di notevole importanza per i piani di Ubisoft, ovvero il fatto di voler concentrarsi su PC e console, e in particolare su PC, in base a quanto riferito.

È vero che i progetti su mobile non verranno eliminati, come dimostra appunto il prosieguo dei lavori su Assassin's Creed Jade, tuttavia "l'obiettivo principale è davvero quello di garantire una forte crescita su console e PC, e in particolare sul PC, che è una piattaforma più dinamica che mai", ha spiegato Duguet.