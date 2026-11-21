Nonostante i recenti licenziamenti di massa all'interno della compagnia, che hanno portato al taglio di 166 dipendenti, Ubisoft ha comunque confermato che Assassin's Creed Jade è ancora in sviluppo, uno dei pochi titoli specificamente menzionati durante il recente report finanziario dell'azienda francese.
In particolare, durante l'incontro il CFO di Ubisoft, Frédérick Duguet, ha riferito specificamente che Assassin's Creed Jade è ancora in lavorazione, cosa che potrebbe indicare un lancio anche piuttosto vicino per il titolo in questione, considerando la menzione specifica di cui è stato oggetto.
Ricordiamo che si tratta di uno dei nuovi capitoli in sviluppo per quanto riguarda la serie, oltre ad Assassin's Creed Hexe, che dovrebbe rappresentare il prossimo gioco maggiore nel franchise.
Giochi mobile ancora importanti, ma Ubisoft punta a PC e console
Assassin's Creed Jade rientra in una produzione parallela ed è un gioco destinato al mercato mobile, almeno in base ai piani che erano stati svelati in precedenza: nonostante i vari tagli e cambiamenti in corso all'interno di Ubisoft, pare che almeno questo titolo sia rimasto intatto.
"Considerando ciò che possiamo prevedere in termini di rendimento finanziario a lungo termine, nell'ottica di una maggiore attenzione all'allocazione del capitale e ai rendimenti finanziari, riteniamo che sia preferibile destinare le nostre risorse a opportunità più significative", ha riferito Duguet, parlando delle riorganizzazioni interne a Ubisoft.
"Oggi possiamo affermare che le console e il PC rimangono il nostro fulcro principale per i nostri franchise di punta", ha spiegato, aggiungendo però che "il mobile rappresenta ancora un'opportunità nel medio-lungo termine, con titoli come AC Jade della serie Assassin's Creed".
La menzione a questo titolo specifico serve per introdurre un argomento che sembra di notevole importanza per i piani di Ubisoft, ovvero il fatto di voler concentrarsi su PC e console, e in particolare su PC, in base a quanto riferito.
È vero che i progetti su mobile non verranno eliminati, come dimostra appunto il prosieguo dei lavori su Assassin's Creed Jade, tuttavia "l'obiettivo principale è davvero quello di garantire una forte crescita su console e PC, e in particolare sul PC, che è una piattaforma più dinamica che mai", ha spiegato Duguet.
Un Assassin's Creed nell'antica Cina
Da questo frammento sul report emerge dunque anche un particolare interesse soprattutto per la piattaforma Windows, che potrebbe risultare sempre più centrale nelle strategie di Ubisoft.
Assassin's Creed Jade è un action RPG open world ambientato nel 215 a.C. in Cina, durante la nascita del primo grande impero cinese sotto la dinastia Qin. La storia mette in scena le avventure di Xia in un viaggio alla ricerca di vendetta dopo il tradimento di una persona cara, finendo però in una rete di intrighi e pericolose cospirazioni.
L'open world si basa dunque sulla Cina storica, con un'ampia mappa che spazia dalla Grande Muraglia fino alla capitale imperiale Xianyang, consentendo di affrontare gli invasori Xiongnu e scoprire i segreti di un'epoca particolarmente complessa e tesa.