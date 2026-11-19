Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sul prossimo iPhone del ventennale . Secondo le ultime informazioni, Apple starebbe testando quattro modelli caratterizzati da due design differenti e starebbe valutando anche il possibile ritorno al titanio. Si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Vetro curvo e design in fase di test

Le prime indiscrezioni sul design sono state condivise dal leaker Ice Universe, secondo cui Apple starebbe testando quattro modelli caratterizzati da due soluzioni estetiche differenti. Due dispositivi dovrebbero mantenere un vetro piatto, mentre gli altri due potrebbero adottare un pannello curvo su tutti e quattro i lati, una soluzione di cui abbiamo già parlato in precedenza. Questa seconda configurazione sarebbe destinata probabilmente ad iPhone 20 Pro e Pro Max, che si distinguerebbero anche per le dimensioni.

Il vetro piatto potrebbe invece caratterizzare un eventuale modello standard, il cui debutto sarebbe previsto in un secondo momento rispetto ai modelli Pro. Stando alle informazioni riportate, Apple lavorerebbe al vetro curvo su tutti e quattro i lati da circa tre anni. Il progetto avrebbe però subito alcune modifiche nel corso dello sviluppo: le prime versioni prevedevano infatti curvature più pronunciate, successivamente ridimensionate per ottenere un risultato meno accentuato.

iPhone 20 Pro dovrebbe tornare al titanio, secondo le indiscrezioni

Un'altra indiscrezione arriva dal leaker Fixed Focus Digital e riguarda invece i materiali. Apple starebbe valutando il ritorno al titanio per iPhone 20 Pro, con un design che ricorderebbe quello di iPhone Air, ma caratterizzato da linee più arrotondate. Questa scelta potrebbe garantire una sensazione al tatto più premium, ma comporterebbe anche alcune valutazioni sul fronte della dissipazione del calore.

L'alluminio, infatti, offre vantaggi nella gestione termica e rappresenterebbe quindi un elemento da non sottovalutare nella scelta del materiale definitivo. Resta da capire quale soluzione Apple deciderà di adottare e come riuscirà eventualmente a conciliare design, materiali e temperature.