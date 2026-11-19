L'ultima volta che si era visto Total War: Warhammer 40.000 in modo approfondito era stato con la build della Gamescom . Da allora Creative Assembly ha chiaramente continuato a lavorare sul gioco: una build più recente è stata provata in un playtest riservato ad amici e familiari e poi mostrata in una live di un'ora e venti minuti, per la gioia di tutti quelli che lo attendono.

Tanta carne al fuoco

La dimostrazione è partita dal turno 23 di una campagna con gli Ultramarines, con la battaglia per il sistema di Praevoss. Qui si trovano tre pianeti conquistabili, oltre a un gigante gassoso e a un mondo morto che non possono essere contesi. Ogni sistema ha una propria narrazione, una sorta di mini-campagna da completare prima di passare al successivo, portando con sé solo una parte di ciò che si è costruito. Secondo Jody Macgregor di PC Gamer, è un modo interessante di affrontare un problema tipico degli strategici: le campagne che diventano noiose quando mezza mappa è già conquistata ma mancano ancora cento turni alla fine. In questo caso abbiamo un parziale azzeramento, che aiuta a tenere fresca la partita.

A Praevoss gli Ultramarines devono liberare i pianeti imperiali dgli orki. Dopo aver preso una regione, è possibile "ripulire il campo di battaglia" ottenendo un cospicuo guadagno in termini di Requisizione, ma al prezzo di un aumento del livello di Sospetto. Lo stesso accade se si ricorre al bombardamento della flotta per indebolire gli orki prima dello scontro, dato che nell'area sono ancora presenti dei civili.

La meccanica non è casuale, ma ispirata alla mitologia ufficiale: i pianeti imperiali hanno propri governi, che possono nutrire risentimento verso i giganti transumani inviati a liberarli. I Space Marine, d'altra parte, si sono già ribellati in passato: il capo del capitolo degli Astral Claws accumulò per sé le decime planetarie, diventando noto come il Tiranno di Badab, e c'è naturalmente l'Eresia di Horus. In effetti la mitologia di Warhammer 40.000 è così complessa che spesso rappresenta una sfida nella sfida.