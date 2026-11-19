La CPU è il vero problema e richiederebbe troppi compromessi

Intervistato da Kotaku, il Technology Production Director Marc Chambers ha spiegato che il principale limite non è rappresentato dalla GPU, bensì dal processore della console. Secondo il dirigente, PS5 Pro dispone di una CPU solo leggermente più performante rispetto al modello standard e questo non basta per sostenere la simulazione del mondo di gioco a frame rate più elevati, anche abbassando i dettagli grafici.

Chambers ha inoltre ricordato che la versione base del gioco utilizza già riflessi e illuminazione globale in ray tracing, mentre su PS5 Pro vengono aggiunte le ombre in ray tracing e una maggiore nitidezza dell'immagine grazie alla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). I miglioramenti offerti dalla console di Sony si concentrano quindi sulla qualità visiva piuttosto che sulle prestazioni.

Sul tema è intervenuto anche Rob Nelson, co-head di Rockstar North e responsabile dello sviluppo del progetto, che in un'intervista a IGN ha dichiarato che portare GTA 6 a 60 fps avrebbe richiesto compromessi ritenuti inaccettabili dal team. "Troppi, davvero troppi. Sarebbero stati inaccettabili per chiunque", ha spiegato Nelson, sottolineando come la quantità di sacrifici necessari avrebbe avuto un impatto eccessivo sull'esperienza progettata dagli sviluppatori.

Le dichiarazioni rafforzano quindi l'idea che GTA 6 sia stato costruito per sfruttare al massimo l'hardware attuale, puntando più sulla densità del mondo di gioco, simulazione avanzata e fedeltà grafica rispetto a un frame rate più elevato. Per vedere il titolo girare a 60 fps sarà probabilmente necessario attendere la versione PC o una futura generazione di console.