Instagram ha annunciato ufficialmente una nuova funzionalità che consente di modificare le storie anche dopo averle pubblicate. C'è però un limite da tenere presente: gli utenti avranno a disposizione soltanto 15 minuti per apportare eventuali modifiche. Si tratta comunque di una novità particolarmente utile, perché permette di correggere errori o aggiornare alcuni contenuti senza dover cancellare la storia e pubblicarla nuovamente.

Come modificare le storie già pubblicate

Ad annunciare la novità è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram. La funzionalità risulta già disponibile, anche se la distribuzione potrebbe avvenire in maniera graduale e, di conseguenza, non tutti gli utenti potrebbero visualizzarla immediatamente. Utilizzarla è molto semplice: basterà aprire la storia pubblicata, toccare il menu con i tre puntini in basso e selezionare la voce "Modifica storia". A questo punto sarà possibile apportare alcune modifiche, come correggere eventuali refusi, cambiare la musica oppure aggiungere disegni e adesivi.

Come modificare una storia già pubblicata su Instagram

Le visualizzazioni e i Mi piace già ricevuti non andranno persi, mentre chi visualizzerà la Storia dopo le modifiche troverà un'apposita etichetta che segnalerà la presenza di cambiamenti. Si tratta, quindi, di una funzione semplice ma decisamente utile, soprattutto perché consente di intervenire rapidamente sui contenuti senza doverli eliminare e pubblicare nuovamente.

C'è però un limite da rispettare: le modifiche possono essere effettuate soltanto entro 15 minuti dalla pubblicazione. Una possibilità particolarmente comoda per chi si accorge di aver commesso un errore o utilizza Instagram anche per motivi professionali, evitando così di dover ripetere l'intera procedura di pubblicazione.