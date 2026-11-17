Meta sta testando una nuova app indipendente chiamata Direct, pensata per consentire agli utenti di scambiarsi messaggi senza dover necessariamente utilizzare Instagram. L'app, infatti, non richiede un account sul social, ma permette comunque di collegare il proprio profilo esistente e sincronizzare le chat private. Specifichiamo che, al momento, Direct non è disponibile in Italia ed è in fase di sperimentazione soltanto in Turchia e Thailandia.

Cos’è Direct e come funziona Come anticipato, Direct è un'applicazione indipendente che punta a separare la messaggistica di Instagram dal social network. Per utilizzarla non è necessario disporre di un account esistente: la registrazione può avvenire semplicemente tramite indirizzo e-mail o numero di telefono. Chi possiede già un profilo Instagram può invece ritrovare facilmente i propri contatti e iniziare subito a conversare. In caso contrario, sarà però necessario aggiungerli manualmente, cercandoli tramite nome utente Instagram oppure scansionando un codice QR. Per il resto, l'interfaccia riprende quella dei messaggi privati del social, comprese alcune funzionalità di personalizzazione. Tra queste troviamo la possibilità di impostare sfondi diversi per ogni conversazione e di aggiornare il proprio stato attraverso le Note. Il layout dell'app Meta Direct Sul fronte della sicurezza, Meta sembra intenzionata a mantenere alcune delle protezioni già presenti su Instagram. Ad esempio, gli utenti non potranno avviare liberamente conversazioni con account sconosciuti, ma soltanto con persone già presenti nella propria rubrica. Sono previste anche funzionalità di controllo parentale, che consentiranno ai genitori di monitorare l'utilizzo dell'app da parte dei figli. YouTube Tamba potrebbe essere una nuova app social in stile Instagram