La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.46.9 per Android, distribuita attraverso il Google Play Store. Il funzionamento ricorda quello di alcune modalità già presenti sui social network e nelle applicazioni dedicate alla creazione di contenuti, con un'impostazione particolarmente adatta a video di reazione, commenti e riprese in prima persona.

WhatsApp sta testando una modalità che permette di utilizzare contemporaneamente il sensore anteriore e quello posteriore dello smartphone . L'obiettivo è combinare in un'unica immagine o registrazione la scena ripresa dalla fotocamera principale e la reazione di chi sta effettuando lo scatto.

WhatsApp, come funziona la modalità doppia fotocamera

Per attivare la nuova modalità bisogna accedere all'interfaccia della fotocamera di WhatsApp e selezionare l'apposito pulsante nella parte superiore dello schermo. Una volta abilitata la funzione, l'app mostra a tutto schermo l'inquadratura della fotocamera posteriore, mentre quella anteriore viene inserita in un riquadro più piccolo, inizialmente posizionato nell'angolo superiore destro.

La modalità doppia fotocamera su WhatsApp per Android

La finestra secondaria non ha una posizione fissa: può essere trascinata liberamente sul display per scegliere dove collocare il proprio volto o l'altra inquadratura. Attraverso il pulsante per invertire le fotocamere è inoltre possibile cambiare la disposizione delle immagini, portando quella anteriore a tutto schermo e riducendo la posteriore a un riquadro.

Il sistema funziona sia con le fotografie sia con i video. Nel primo caso WhatsApp combina le due inquadrature in un'unica immagine, mentre durante la registrazione acquisisce contemporaneamente i flussi delle due fotocamere, producendo un filmato che mostra entrambe le prospettive. Il risultato può essere modificato attraverso gli strumenti di disegno dell'app, accompagnato da una didascalia oppure condiviso direttamente.

I contenuti realizzati con questa modalità possono essere inviati nelle conversazioni individuali, nei gruppi e nei canali, oltre a essere pubblicati negli aggiornamenti di stato. La funzione è accessibile dall'interfaccia della fotocamera indipendentemente dal punto dell'applicazione dal quale viene avviata.

La doppia fotocamera non rappresenta un'invenzione di WhatsApp. Una soluzione simile è già presente in diverse applicazioni social e strumenti per la creazione di contenuti. Instagram, per esempio, dispone della modalità Dual, che permette di registrare contemporaneamente con le due fotocamere e sovrapporre una delle inquadrature all'altra. Anche BeReal ha costruito parte della propria identità sulla pubblicazione simultanea delle immagini riprese dalla fotocamera anteriore e posteriore, sebbene con una filosofia d'utilizzo differente.

Per il momento la modalità doppia fotocamera è disponibile soltanto per alcuni beta tester che utilizzano WhatsApp per Android 2.26.46.9. La distribuzione procede gradualmente attraverso il Google Play Store e non tutti gli iscritti al programma di test possono ancora accedere alla funzione. Meta non ha comunicato una data per la distribuzione pubblica, né ha fornito indicazioni sulla disponibilità futura della modalità su iOS.