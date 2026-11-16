Meta è stata multata per aver avuto accesso alle foto degli utenti senza consenso: stangata da 805 milioni

Meta è stata sanzionata dal Garante per la protezione dei dati personali con una multa da 805 milioni di euro per una violazione della privacy legata all'app Facebook per Android. Al centro del provvedimento c'è una funzionalità introdotta nel 2023 che, durante la navigazione sul social network, proponeva agli utenti suggerimenti basati sulle foto e sui video conservati nella galleria del proprio smartphone, invitandoli a condividerli su Facebook.
Secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'azienda avrebbe avuto accesso a questi contenuti e ai relativi metadati senza aver ottenuto un consenso specifico e senza aver fornito informazioni adeguate agli utenti.
Meta poteva accedere alla galleria dello smartphone
Attraverso l'app Android di Facebook, Meta poteva accedere alle fotografie e ai video salvati sugli smartphone degli utenti. Secondo gli accertamenti del Garante, l'accesso alla galleria veniva richiesto attraverso un'unica autorizzazione, valida per l'intera applicazione e per diverse funzionalità con esigenze differenti. Inoltre, la funzione risultava attiva per impostazione predefinita. L'autorizzazione era preceduta da un avviso generico, denominato "abilitare altre funzioni", che non specificava chiaramente quali operazioni sarebbero state consentite. Di conseguenza, gli utenti non potevano comprendere con certezza che stavano autorizzando anche la funzione dedicata ai suggerimenti dalla galleria.
Una volta concesso il permesso, l'applicazione poteva accedere all'intero archivio fotografico del dispositivo, senza che fosse possibile verificare quali informazioni venissero effettivamente utilizzate. "La società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati", ha spiegato il Garante. L'istruttoria è partita nel luglio 2025 in seguito a una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, che ha portato l'Autorità ad avviare un'analisi tecnica sul funzionamento dell'applicazione. Il Garante ha individuato una violazione dell'articolo 122 del Codice della privacy.
La multa e le conseguenze per Meta
La sanzione da 805 milioni di euro è stata determinata considerando diversi fattori, tra cui l'elevato numero di persone coinvolte: circa 20 milioni di utenti Android in Italia. Il Garante ha tenuto conto anche della durata della violazione, ancora in corso per alcuni utenti, di un precedente provvedimento del 2019 nei confronti della società e della scarsa collaborazione prestata durante l'istruttoria. Oltre alla sanzione economica, il Garante ha stabilito che Meta dovrà intervenire sulle modalità della funzione.
Inoltre, entro 60 giorni, l'azienda dovrà introdurre una richiesta di consenso separata e specifica, fornendo informazioni chiare sull'accesso alla galleria e sulle modalità per disattivare la funzione. Quest'ultima dovrà inoltre rimanere disabilitata per impostazione predefinita, anche per gli utenti che avevano già concesso l'autorizzazione. Ad ogni modo, il procedimento non riguarda l'eventuale utilizzo di fotografie e video per addestrare l'intelligenza artificiale, circostanza negata da Meta.
Il Garante si è comunque riservato di effettuare ulteriori accertamenti sulla nuova funzionalità introdotta nel 2026, che permette di elaborare nel cloud i contenuti presenti nella galleria dello smartphone. L'azienda ha espresso il proprio disaccordo con la decisione e ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso. "Siamo in netto disaccordo con la valutazione dei fatti e con l'applicazione della normativa da parte del Garante e riteniamo sproporzionato l'importo della sanzione", ha dichiarato un portavoce di Meta.
La società sostiene che si tratti di una funzionalità pensata per aiutare gli utenti a pubblicare foto e video su Facebook, precisando che per utilizzarla è necessario concedere un'autorizzazione sul dispositivo, modificabile in qualsiasi momento attraverso le impostazioni.