Meta è stata multata per aver avuto accesso alle foto degli utenti senza consenso: stangata da 805 milioni

Secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'azienda avrebbe avuto accesso a questi contenuti e ai relativi metadati senza aver ottenuto un consenso specifico e senza aver fornito informazioni adeguate agli utenti.

Meta poteva accedere alla galleria dello smartphone

Attraverso l'app Android di Facebook, Meta poteva accedere alle fotografie e ai video salvati sugli smartphone degli utenti. Secondo gli accertamenti del Garante, l'accesso alla galleria veniva richiesto attraverso un'unica autorizzazione, valida per l'intera applicazione e per diverse funzionalità con esigenze differenti. Inoltre, la funzione risultava attiva per impostazione predefinita. L'autorizzazione era preceduta da un avviso generico, denominato "abilitare altre funzioni", che non specificava chiaramente quali operazioni sarebbero state consentite. Di conseguenza, gli utenti non potevano comprendere con certezza che stavano autorizzando anche la funzione dedicata ai suggerimenti dalla galleria.

Una volta concesso il permesso, l'applicazione poteva accedere all'intero archivio fotografico del dispositivo, senza che fosse possibile verificare quali informazioni venissero effettivamente utilizzate. "La società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati", ha spiegato il Garante. L'istruttoria è partita nel luglio 2025 in seguito a una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, che ha portato l'Autorità ad avviare un'analisi tecnica sul funzionamento dell'applicazione. Il Garante ha individuato una violazione dell'articolo 122 del Codice della privacy.