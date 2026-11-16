Nuovi dettagli su Spyro: A Realm Beyond emergono su ambientazione, volo e gameplay

Dalla "rivista" online pubblicata da Microsoft per celebrare i 25 anni di Xbox emergono anche nuovi dettagli su Spyro: A Realm Beyond, con una breve presentazione su ambientazione, volo e gameplay che rappresentano alcuni elementi caratterizzanti del nuovo capitolo.

La rivista in questione è una delle iniziative organizzate da Microsoft per festeggiare il 25° anniversario di Xbox e contiene diverse informazioni e approfondimenti sui team e i franchise interni alla divisione, tra i quali ora figura anche Spyro, dopo l'acquisizione in blocco di Activision Blizzard.

Dalla medesima fonte sono emerse anche informazioni interessanti su Xbox Helix, la console di prossima generazione da parte di Microsoft che sembra si basi su giochi console e PC, neural rendering e controllo ai giocatori e che le nuove tecnologie grafiche possano rendere il prezzo accessibile.