Nuovi dettagli su Spyro: A Realm Beyond emergono su ambientazione, volo e gameplay

Dalla "rivista" online pubblicata da Microsoft per celebrare i 25 anni di Xbox emergono anche nuovi dettagli su Spyro: A Realm Beyond, con una breve presentazione su ambientazione, volo e gameplay che rappresentano alcuni elementi caratterizzanti del nuovo capitolo.
La rivista in questione è una delle iniziative organizzate da Microsoft per festeggiare il 25° anniversario di Xbox e contiene diverse informazioni e approfondimenti sui team e i franchise interni alla divisione, tra i quali ora figura anche Spyro, dopo l'acquisizione in blocco di Activision Blizzard.
Dalla medesima fonte sono emerse anche informazioni interessanti su Xbox Helix, la console di prossima generazione da parte di Microsoft che sembra si basi su giochi console e PC, neural rendering e controllo ai giocatori e che le nuove tecnologie grafiche possano rendere il prezzo accessibile.
Tutto parte da Painted Plains
Nella rivista è presenta anche una sorta di approfondimento su Spyro: A Realm Beyond, evidentemente considerato una delle produzioni maggiori in arrivo da Xbox, sebbene si tratti di una collaborazione con Toys for Bob che è tornato ad essere uno studio indipendente, a dire il vero.
In ogni caso, è stato finalmente confermato il nuovo capitolo della saga che i fan aspettavano da tanto tempo, e possiamo trarre alcune informazioni da questa peculiare fonte.
La nuova avventura inizia a Painted Plains, uno dei vari biomi che ci troveremo ad esplorare nel gioco e ricorda i vecchi hub iniziali dei capitoli classici, con ampi spazi aperti che conducono a varie zone.
Questa era l'idea alla base della progettazione di questa zona: "evocare la sensazione classica delle aree di partenza", ha spiegato Paul Yan, capo di Toys for Bob, "ma volevamo anche questa sensazione di tranquillità fosse accompagnata da alcuni pericoli, dunque ci sono delle minacce anche in questa area".
Si tratta dunque di una zona introduttiva, ma che ci porterà a "guadagnarci le ali", in quanto presenta delle sfide e consentirà anche di imparare a utilizzare al meglio il volo, uno degli elementi fondamentali del gioco.
Volo e fuoco
Tra le novità maggiori introdotte in Spyro: A Realm Beyond c'è in effetti il volo libero, che consente di librarsi con maggiore ampiezza nella mappa, e la "scala ora è molto più ampia", spiegano gli sviluppatori, giustificando la possibilità di muoversi più liberamente in aria.
Questa nuova possibilità di movimento si riflette anche nel combattimento: Spyro potrà sfruttare le sue solite fiamme, ma considerando l'ampiezza delle distanze che potrà coprire è stato modificato il sistema di ingaggio dei nemici, che ora può essere anche a lungo raggio.
In generale, le Painted Plains serveranno proprio per imparare al meglio il nuovo sistema di volo, che rappresenta forse la novità maggiore di questo capitolo come era stato riferito in precedenza, e anche il sistema di combattimento evoluto.
Qualche mese fa abbiamo visto nuove immagini per l'anniversario della serie, mentre Spyro: A Realm Beyond è previsto arrivare nella primavera del 2027 su PC, PS5, Xbox e sarà disponibile al day one anche su Game Pass.