Xbox Helix potrebbe avere un prezzo accessibile: il neural rendering aiuterà a contenere i costi

Mentre l'industria guarda già a PlayStation 6 e alla futura piattaforma Xbox nota con il nome in codice Project Helix, uno dei temi più discussi riguarda il crescente costo dell'hardware. Tra carenza di componenti, memoria sempre più costosa e prezzi in aumento lungo tutta la filiera produttiva, realizzare console potenti mantenendo un prezzo accessibile è diventata una sfida sempre più complessa.
A parlarne è stato Jason Ronald, VP of Next Generation di Microsoft, intervenuto sulle pagine del magazine celebrativo "25 Years of Play", dedicata alla storia della divisione Xbox e il suo futuro, che include ovviamente anche Project Helix. Nel corso dell'intervista, Ronald ha spiegato come il team Xbox stia puntando su tecnologie innovative, tra cui il neural rendering, per continuare a migliorare la qualità grafica senza dover necessariamente aumentare la potenza dell'hardware, così da contenere i costi.
Secondo il dirigente, la crisi che ha colpito il mercato dei componenti ha avuto un impatto significativo sull'intero settore tecnologico, costringendo i produttori a trovare nuove soluzioni per conciliare innovazione e accessibilità economica.
Xbox Helix punta sulle tecnologie più che sulla forza bruta
"È sicuramente un momento difficile, ma come progettisti di sistemi e piattaforme è anche uno dei periodi più entusiasmanti", ha affermato Ronald. "Dobbiamo inventare tecnologie completamente nuove per continuare a spingere in avanti lo stato dell'arte mantenendo al tempo stesso prodotti accessibili e convenienti."
In questo contesto entra in gioco il neural rendering, una tecnica che sfrutta modelli di intelligenza artificiale per generare parte dell'immagine finale in maniera più efficiente. Ronald sostiene che questo approccio rappresenti "un modo completamente nuovo di generare un frame senza richiedere maggiore potenza computazionale, memoria aggiuntiva e altre risorse di questo tipo".
L'obiettivo sarebbe quindi quello di ottenere miglioramenti visivi significativi senza dover ricorrere esclusivamente a componenti sempre più costosi, una prospettiva che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per Project Helix e più in generale per l'intero mercato console.
Ronald si è inoltre detto convinto che il ritmo dell'innovazione accelererà sensibilmente nei prossimi anni, arrivando a superare quanto visto nell'ultimo decennio. "Credo che nei prossimi tre o cinque anni vedremo più innovazione di quanta ne abbiamo vista negli ultimi dieci", ha dichiarato.
Le parole del dirigente arrivano in un momento in cui si moltiplicano le indiscrezioni sulla prossima generazione di console, restando in attesa di annunci ufficiali con informazioni certe da parte di Sony per PS6 e di Microsoft per Xbox Helix, che dovrebbero arrivare nel corso del prossimo anno.