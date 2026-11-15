Xbox Helix potrebbe avere un prezzo accessibile: il neural rendering aiuterà a contenere i costi

Mentre l'industria guarda già a PlayStation 6 e alla futura piattaforma Xbox nota con il nome in codice Project Helix, uno dei temi più discussi riguarda il crescente costo dell'hardware. Tra carenza di componenti, memoria sempre più costosa e prezzi in aumento lungo tutta la filiera produttiva, realizzare console potenti mantenendo un prezzo accessibile è diventata una sfida sempre più complessa.

A parlarne è stato Jason Ronald, VP of Next Generation di Microsoft, intervenuto sulle pagine del magazine celebrativo "25 Years of Play", dedicata alla storia della divisione Xbox e il suo futuro, che include ovviamente anche Project Helix. Nel corso dell'intervista, Ronald ha spiegato come il team Xbox stia puntando su tecnologie innovative, tra cui il neural rendering, per continuare a migliorare la qualità grafica senza dover necessariamente aumentare la potenza dell'hardware, così da contenere i costi.

Secondo il dirigente, la crisi che ha colpito il mercato dei componenti ha avuto un impatto significativo sull'intero settore tecnologico, costringendo i produttori a trovare nuove soluzioni per conciliare innovazione e accessibilità economica.