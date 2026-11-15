Xbox Game Pass ha cinque giochi confermati per dicembre, al momento

Questi sono i giochi che sono stati annunciati come disponibili al lancio su Game Pass, ma ovviamente molti altri se ne aggiungeranno.

Ribadiamo che è ancora molto presto per avere una visione completa, dunque l'elenco che riportiamo qui sotto è assolutamente parziale , considerando che gli annunci ufficiali sulle due ondate previste per il mese prossimo (o forse una sola) arriveranno solo a dicembre, ma intanto questi sono i titoli confermati per tale mese:

Siamo ancora a metà novembre e in attesa anche dell'annuncio ufficiale sui nuovi titoli previsti per la seconda metà del mese, ma intanto possiamo fare un primo bilancio di quello che dovrebbe arrivare il prossimo mese, con cinque giochi confermati nel catalogo di Xbox Game Pass a dicembre .

È dunque probabile che, anche per quest'anno, nel mese prossimo sia prevista una sola infornata che verrà probabilmente comunicata all'inizio del mese, ma restiamo comunque in attesa di eventuali delucidazioni da parte di Microsoft.

Questo significa che le idee chiare sui giochi in arrivo a dicembre si avranno solo all'inizio del prossimo mese, probabilmente, sebbene ci sia una possibile situazione particolare.

I giochi confermati a dicembre

Nel frattempo, fra i giochi già annunciati in arrivo segnaliamo in particolare la presenza dell'accesso anticipato di There Are No Ghosts at the Grand, particolare avventura in prima persona che ci richiede di ristrutturare un vecchio hotel di giorno e combattere i fantasmi che lo infestano di notte, attraverso varie bizzarre meccaniche di gameplay e una narrazione piuttosto interessante.

Dumpster Gang è un gioco d'azione cooperativo in stile sandbox per un massimo di quattro giocatori in cui ci troviamo a interpretare dei procioni alle prese con la raccolta di spazzatura e con implacabili cacciatori.

Hela: Of Mice & Magic è un affascinante avventura in 3D che ci mette nei panni di piccoli topi esploratori all'interno di varie ambientazioni nel nord della Svezia, con enigmi ambientali da risolvere, mentre Freestyle Football è un gioco di calcio a cinque con elementi arcade e A Game About Digging A Hole Together è la versione multiplayer cooperativa della bizzarra simulazione di scavo vista già in precedenza.