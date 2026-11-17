I giochi in questione sono comparsi in queste ore nella sezione "presto non più disponibili" dell'app di Game Pass e dunque verranno rimossi a fine mese, al netto di possibili variazioni nei prossimi giorni.

L'annuncio sui nuovi titoli in arrivo su Game Pass dovrebbe arrivare ormai nelle prossime ore, e come da tradizione viene preceduto dalla comunicazione sulle uscite di scena: dunque Xbox Game Pass perderà otto giochi alla fine di novembre , vediamo quali.

Qualche consiglio su cosa recuperare

L'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di novembre su Xbox Game Pass dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, 17 novembre o forse domani, 18 novembre, dunque manca poco a scoprire le novità che gli abbonati potranno scaricare dal servizio, ma intanto potrebbe essere utile concentrarsi su alcuni dei titoli in uscita.

Tra questi spicca Banishers: Ghosts of New Eden, recente action adventure da parte di Don't Not che sperimenta nell'ambito dell'avventura con toni metafisici e horror, mettendo in scena una storia davvero molto interessante e con un'ambientazione affascinante.

Nel caso non l'abbiate fatto prima, potrebbe essere il caso di provarlo ed eventualmente dedicarcisi per poterlo concludere prima dell'uscita dal catalogo del servizio.

Aliens: Dark Descent è uno sparatutto tattico in cui dobbiamo guidare una squadra di Marine Coloniali all'interno di una base sulla luna di Lethe, ovviamente alle prese con gli inquietanti xenomorfi, ed è un titolo particolarmente indicato per i fan del franchise, vista la capacità di replicare certe atmosfere e situazioni.

Per il resto, nella lista troviamo alcuni titoli particolarmente rivolti all'azione multiplayer e anche a un pubblico più giovane come Totally Reliable Delivery Service e Moving Out 2, dunque c'è una certa varietà di esperienze di gioco tra i titoli destinati a uscire di scena.

Nel caso siate interessati, potete procedere con l'acquisto dei giochi sfruttando lo sconto del 20% (almeno) previsto per i titoli che fanno ancora parte del catalogo di Game Pass.