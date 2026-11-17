L'annuncio sui nuovi titoli in arrivo su Game Pass dovrebbe arrivare ormai nelle prossime ore, e come da tradizione viene preceduto dalla comunicazione sulle uscite di scena: dunque Xbox Game Pass perderà otto giochi alla fine di novembre, vediamo quali.
Tutti i giochi in questione dovrebbero essere rimossi dal catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft il 30 novembre, nella seconda mandata di rimozioni per questo mese, ecco di cosa si tratta:
- Aliens: Dark Descent
- Banishers: Ghosts of New Eden
- DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party
- Generation Zero
- Kill it with Fire! 2
- Moving Out 2
- Star Trucker
- Totally Reliable Delivery Service
I giochi in questione sono comparsi in queste ore nella sezione "presto non più disponibili" dell'app di Game Pass e dunque verranno rimossi a fine mese, al netto di possibili variazioni nei prossimi giorni.
Qualche consiglio su cosa recuperare
L'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di novembre su Xbox Game Pass dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, 17 novembre o forse domani, 18 novembre, dunque manca poco a scoprire le novità che gli abbonati potranno scaricare dal servizio, ma intanto potrebbe essere utile concentrarsi su alcuni dei titoli in uscita.
Tra questi spicca Banishers: Ghosts of New Eden, recente action adventure da parte di Don't Not che sperimenta nell'ambito dell'avventura con toni metafisici e horror, mettendo in scena una storia davvero molto interessante e con un'ambientazione affascinante.
Nel caso non l'abbiate fatto prima, potrebbe essere il caso di provarlo ed eventualmente dedicarcisi per poterlo concludere prima dell'uscita dal catalogo del servizio.
Aliens: Dark Descent è uno sparatutto tattico in cui dobbiamo guidare una squadra di Marine Coloniali all'interno di una base sulla luna di Lethe, ovviamente alle prese con gli inquietanti xenomorfi, ed è un titolo particolarmente indicato per i fan del franchise, vista la capacità di replicare certe atmosfere e situazioni.
Per il resto, nella lista troviamo alcuni titoli particolarmente rivolti all'azione multiplayer e anche a un pubblico più giovane come Totally Reliable Delivery Service e Moving Out 2, dunque c'è una certa varietà di esperienze di gioco tra i titoli destinati a uscire di scena.
Nel caso siate interessati, potete procedere con l'acquisto dei giochi sfruttando lo sconto del 20% (almeno) previsto per i titoli che fanno ancora parte del catalogo di Game Pass.