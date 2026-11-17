Sega ha pubblicato un nuovo trailer per Crazy Taxi: World Tour che ci porta in India, mostrando dunque questa particolare ambientazione tra le tante che caratterizzano il nuovo capitolo del gioco di guida arcade.
Come si conviene a un "world tour", che è l'argomento principale di questo capitolo destinato a rilanciare la storica serie di arcade Sega, il gioco si caratterizza per ambientazioni variegate ispirate a varie zone del mondo e in questo caso diamo un'occhiata alla mappa indiana.
Dopo aver visto la mappa del Brasile e quella ambientata in Giappone, arriviamo dunque a un'altra tappa esotica del tour mondiale di Crazy Taxi, ricordando che il gioco non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Il trailer e l'ambientazione indiana
"L'ultima tappa del World Tour: l'India! Città calorose e accoglienti, templi antichi e una ricca cultura rendono questa destinazione perfetta da esplorare in taxi", si legge nella descrizione da parte di Sega sul nuovo trailer visibile qui sotto.
La mappa presenta una specie di versione condensata dell'enorme paese asiatico in pochi chilometri quadrati, portandoci ad attraversare luoghi iconici e panorami particolari.
Dal Taj Mahal alle montagne dell'Himalaya, passando attraverso le intricate e affollate strade di città, la mappa indiana sembra presentare elementi molto particolari, che consentono di spaziare fra diversi stili di guida ma sempre con numerosi ostacoli da tenere sotto controllo.
Crazy Taxi è tra le serie storiche che Sega vuole rilanciare
Crazy Taxi: World Tour rappresenta il ritorno in scena della celebre serie arcade di SEGA, che propone una nuova avventura ad alta velocità, portando il caos dei taxi in giro per il mondo, in questo caso.
Nei panni di Axel, i giocatori devono recuperare il suo amato taxi, rubato da un misterioso gruppo di criminali mascherati, lanciandosi in un inseguimento attraverso cinque città in diverse ambientazioni del mondo.
Si tratta di guidare in maniera folle e con un modello decisamente arcade all'interno di mappe più o meno aperte, trovando i percorsi più veloci per raggiungere gli obiettivi e trasportare passeggeri nel minor tempo possibile per guadagnare denaro.
Oltre alla campagna narrativa, World Tour propone incarichi secondari, nuovi veicoli e numerose opzioni di personalizzazione, oltre alla classica modalità Arcade, che ripropone la classica corsa contro il tempo, mentre il multiplayer online permette di sfidare altri tassisti in diverse modalità competitive.