Sega ha pubblicato un nuovo trailer per Crazy Taxi: World Tour che ci porta in India, mostrando dunque questa particolare ambientazione tra le tante che caratterizzano il nuovo capitolo del gioco di guida arcade.

Come si conviene a un "world tour", che è l'argomento principale di questo capitolo destinato a rilanciare la storica serie di arcade Sega, il gioco si caratterizza per ambientazioni variegate ispirate a varie zone del mondo e in questo caso diamo un'occhiata alla mappa indiana.

Dopo aver visto la mappa del Brasile e quella ambientata in Giappone, arriviamo dunque a un'altra tappa esotica del tour mondiale di Crazy Taxi, ricordando che il gioco non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.