In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Ghost of Yotei per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 65,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 39%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Un'avventura artisticamente straordinaria

Si tratta di un'avventura che ti permetterà di scoprire gli scenari del Giappone, pieni di sorprese e in grado di incantarti ad ogni passo. Inoltre, il sistema di combattimento è adrenalinico, tra colpi di katana e nuove armi che si adatteranno alle tue preferenze. Potrai esplorare a piedi o a cavallo le terre intorno al Monte Yoteo, interagendo con le persone e scoprendo le statue per sbloccare nuove abilità e missioni secondarie.

Ghost of Yotei offre scenari straordinari

Per chi non lo sapesse, si tratta del sequel di Ghost of Tsushima, ed è artisticamente straordinario e con un arco narrativo principale davvero piacevole, sebbene sia scontato. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Ghost of Yotei. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.