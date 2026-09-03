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Il nuovo trailer di Ghost of Yotei Most Wanted mostra il ritorno di Jin Sakai nella modalità survival

In occasione dello State of Play è stato mostrato un video di Ghost of Yotei Most Wanted, che ha illustrato la modalità survival e il ritorno di Jin Sakai.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/09/2026
Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
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Durante lo State of Play di oggi pomeriggio c'è stato spazio anche per Ghost of Yotei Most Wanted, di cui sono state mostrate alcune sequenze di gioco.

In particolare si è visto come funzionerà la modalità survival, che consente di selezionare diversi personaggi, tra i quali Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima, che torna per la gioia dei fan della serie di Sucker Punch.

Ghost of Yōtei Most Wanted è una nuovissima modalità di sopravvivenza in combattimento pensata per mettere alla prova forza e la resistenza del giocatore. Richiede di respingere ondate di nemici di intensità crescente e affronta nuove impegnative battaglie contro i boss. Ci sono incentivi di ogni tipo per arrivare alla fine, tra nuove armi, nuovi oggetti cosmetici e personaggi sbloccabili.

Ghost of Yōtei Complete Edition è già prenotabile. Most Wanted sarà disponibile dal 1° ottobre 2026 insieme a Echoes of Sekigahara.

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