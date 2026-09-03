Il nuovo trailer di Ghost of Yotei Most Wanted mostra il ritorno di Jin Sakai nella modalità survival

Durante lo State of Play di oggi pomeriggio c'è stato spazio anche per Ghost of Yotei Most Wanted, di cui sono state mostrate alcune sequenze di gioco.

In particolare si è visto come funzionerà la modalità survival, che consente di selezionare diversi personaggi, tra i quali Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima, che torna per la gioia dei fan della serie di Sucker Punch.

Ghost of Yōtei Most Wanted è una nuovissima modalità di sopravvivenza in combattimento pensata per mettere alla prova forza e la resistenza del giocatore. Richiede di respingere ondate di nemici di intensità crescente e affronta nuove impegnative battaglie contro i boss. Ci sono incentivi di ogni tipo per arrivare alla fine, tra nuove armi, nuovi oggetti cosmetici e personaggi sbloccabili.

Ghost of Yōtei Complete Edition è già prenotabile. Most Wanted sarà disponibile dal 1° ottobre 2026 insieme a Echoes of Sekigahara.