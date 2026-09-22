Ghost of Yotei riceve il grosso update 2.0 in vista della Complete Edition, alcune novità già disponibili

Considerando che si tratta della versione 2.000 l'aggiornamento prepara il gioco alla Complete Edition, che include l'espansione Echi di Sekigahara e una modalità Survival, in arrivo il 1° ottobre. Tuttavia, stando alle segnalazioni alcune delle novità previste sono già attive .

Ghost of Yotei ha ricevuto oggi un aggiornamento a sorpresa su PS5: una patch da circa 29 GB che ha colto impreparati i giocatori, apparsa senza alcun preavviso e senza note ufficiali.

Bellezza di Yotei e transmog già disponibili per tutti

Secondo le segnalazioni dei fan, dal menu principale è ora accessibile la nuova modalità Bellezza di Yōtei, descritta come una modalità che permette di esplorare diverse location attraverso inquadrature lente, cinematiche e accompagnate da musica ambientale, pensate per valorizzare l'atmosfera e la bellezza dei paesaggi di Ezo. Si tratta di una delle funzioni che il PlayStation Blog aveva annunciato per il 1° ottobre, disponibili anche per chi non acquisterà l'upgrade alla Complete Edition, ma che, a quanto pare, sono state attivate in anticipo.

Un'altra novità operativa prima del tempo è il transmog, la funzione che consente di mantenere le statistiche di un'armatura o di un'arma utilizzando l'aspetto di un altro oggetto. Una richiesta molto frequente da parte della community, pensata per chi vuole essere efficace in battaglia, senza però rinunciare allo stile. Anche questa feature era stata confermata per il 1° ottobre, ma risulta già utilizzabile dopo la patch.

Inoltre, i giocatori PS5 hanno notato che i Trofei relativi all'espansione Echi di Sekigahara e alla nuova modalità survival Most Wanted sono già visibili sul sistema, segno che l'aggiornamento ha predisposto parte dell'infrastruttura necessaria ai contenuti in arrivo, pur senza renderli ancora accessibili.