Prezzi dei PC alle stelle: Acer sostiene che i produttori di RAM stiano gonfiando la crisi

La crisi delle RAM continua a pesare sul mercato e acquistare un nuovo PC è diventato sempre più costoso, con i prezzi destinati a salire ulteriormente nei prossimi mesi. Il problema sta avendo ripercussioni su diversi fronti e a subirne le conseguenze non sono soltanto i PC, ma anche i singoli componenti, molti dei quali vengono utilizzati in numerosi altri prodotti. Anche il mercato degli smartphone, ad esempio, ha dovuto fare i conti con aumenti dei costi.

A differenza di altri produttori, però, il CEO di Acer ha una visione più ottimistica sulla durata di questa situazione e ritiene che il mercato possa iniziare a vedere un'inversione di tendenza nella seconda metà del 2027. Chen sostiene inoltre che le previsioni sulla durata della carenza di memoria potrebbero essere state enfatizzate dai produttori proprio per mantenere elevati i propri margini di profitto. Facciamo il punto della situazione.