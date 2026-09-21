LG: ecco il primo pannello OLED Full HD da 720 Hz, lo avrà ASUS ROG

La società ha annunciato l'avvio della produzione di massa, con l'obiettivo di estendere l'utilizzo dei pannelli OLED anche tra i monitor destinati alle competizioni. Il primo prodotto a utilizzare questa soluzione è un monitor ASUS della famiglia ROG Swift OLED.

LG Display aumenta la frequenza di aggiornamento anche dei monitor OLED: il nuovo pannello da 24,5 pollici Tandem WOLED è infatti capace di raggiungere i 720 Hz . Il display è stato progettato espressamente per il settore degli eSport, dove dimensioni contenute, fluidità e tempi di risposta possono avere un ruolo importante.

Il pannello debutta su un monitor ASUS

Il pannello misura 24,5 pollici e offre una risoluzione Full HD di 1.920 x 1.080 pixel. Il dato più rilevante è la frequenza di aggiornamento di 720 Hz, che consente allo schermo di aggiornare l'immagine fino a 720 volte ogni secondo. LG Display dichiara inoltre un tempo di risposta di appena 0,02 millisecondi.

Il pannello WOLED Full HD da 720 Hz di LG Display

Per raggiungere questa frequenza a risoluzione Full HD, LG Display ha sviluppato un algoritmo proprietario per la gestione del pannello. Il sistema interviene sul funzionamento del display e sul circuito di pilotaggio, con l'obiettivo di mantenere stabile il refresh rate invece di limitarsi ad aumentare il numero teorico di aggiornamenti.

L'elevata frequenza di aggiornamento è pensata soprattutto per giochi molto rapidi, come gli sparatutto in prima persona e i titoli automobilistici. Secondo LG Display, la combinazione tra 720 Hz e 0,02 ms riduce ovviamente il motion blur e il ghosting, rendendo più nitidi gli elementi in movimento.

La prima applicazione commerciale sarà il ROG Swift OLED PG259QWS Ace di ASUS, scelto anche come monitor ufficiale del PGL CS2 Major Singapore 2026, uno dei principali tornei internazionali dedicati a Counter-Strike 2. La scelta di un formato da 24,5 pollici segue uno standard diffuso negli eSport, dove diagonali relativamente contenute permettono ai giocatori di avere sotto controllo l'intera superficie dello schermo senza spostare troppo lo sguardo.

LG Display intende ora ampliare la propria presenza nel settore con una gamma di pannelli OLED compresa tra 20 e 40 pollici. Alcuni modelli integreranno anche la tecnologia Dynamic Frequency & Resolution, sviluppata per combinare frequenze di aggiornamento e risoluzioni differenti.