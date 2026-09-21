Il prossimo romanzo di The Witcher ha un periodo di uscita, confermato da Andrzej Sapkowski

L'autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, ha confermato che sta lavorando alla prossima avventura di Geralt, ovviamente in formato romanzo.
L'autore polacco ritiene che sarà pronta entro la fine del 2027. La versione italiana potrebbe richiedere più tempo per via della traduzione, arrivando come minimo nel 2028 se non nel 2029.
Le parole di Sapkowski
L'informazione è stata condivisa durante la Copernicon convention a Torun, Polonia. L'autore ha svelato che ha definito la struttura generale per il prossimo libro e sta attivamente scrivendo.
Sapkowski non ha voluto ovviamente dare dettagli specifici riguardo alla trama, ma ha confermato che il protagonista è sempre Geralt di Rivia, in quanto non è interessato a scrivere romanzi su altri personaggi, come Yennefer ad esempio. Non sappiamo se la nuova storia sarà un prequel, ma è credibile che sia così.
Il romanziere ha anche dichiarato in precedenza a IGN USA che è interessato a scrivere nuovi racconti brevi, ovvero i primi contenuti da lui realizzati su Geralt di Rivia, prima di passare ai romanzi. Spiega però che "non è facile creare una storia breve. È molto più difficile che scrivere un romanzo, ma se ci riesci è la prova della propria maestria".
Parlando dei videogiochi di Geralt di Rivia, sappiamo che l'espansione di The Witcher 3 non sarebbe potuta esistere senza la versione Remaster del gioco base.