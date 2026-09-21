Il prossimo romanzo di The Witcher ha un periodo di uscita, confermato da Andrzej Sapkowski

L'autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski , ha confermato che sta lavorando alla prossima avventura di Geralt, ovviamente in formato romanzo.

Le parole di Sapkowski

L'informazione è stata condivisa durante la Copernicon convention a Torun, Polonia. L'autore ha svelato che ha definito la struttura generale per il prossimo libro e sta attivamente scrivendo.

Andrzej Sapkowski

Sapkowski non ha voluto ovviamente dare dettagli specifici riguardo alla trama, ma ha confermato che il protagonista è sempre Geralt di Rivia, in quanto non è interessato a scrivere romanzi su altri personaggi, come Yennefer ad esempio. Non sappiamo se la nuova storia sarà un prequel, ma è credibile che sia così.

Il romanziere ha anche dichiarato in precedenza a IGN USA che è interessato a scrivere nuovi racconti brevi, ovvero i primi contenuti da lui realizzati su Geralt di Rivia, prima di passare ai romanzi. Spiega però che "non è facile creare una storia breve. È molto più difficile che scrivere un romanzo, ma se ci riesci è la prova della propria maestria".

Parlando dei videogiochi di Geralt di Rivia, sappiamo che l'espansione di The Witcher 3 non sarebbe potuta esistere senza la versione Remaster del gioco base.