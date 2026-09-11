L'espansione di The Witcher 3 non sarebbe potuta esistere senza la versione Remaster del gioco base

Songs of the Past, l'espansione di The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo il prossimo anno, introdurrà nuovi elementi nel gioco di ruolo, possibili unicamente grazie ai miglioramenti introdotti tramite la versione Remastered del videogioco.
Ne ha parlato Jakub Rokosz, director di Songs of the Past, a BBC News.
Il commento di CD Projekt RED su Songs of the Past
"Il motivo per cui abbiamo iniziato a sviluppare questo gioco è che le stelle si sono allineate: le condizioni dovevano essere quelle giuste affinché ciò accadesse. La storia del passato e della terra d'origine di Dandelion è finita al centro della nostra attenzione e nello stesso momento CD Projekt ha iniziato a parlarci della realizzazione di Songs of the Past; il tutto si è intrecciato con il lavoro sulla remaster; le due cose sono collegate in modo tale che la realizzazione di Letten, la città natale di Dandelion, non sarebbe stata possibile senza i miglioramenti della remaster che abbiamo apportato. Quindi, ci sono stati diversi elementi che hanno dovuto incastrarsi al posto giusto per rendere possibile tutto questo."
Rokosz e la senior quest designer Despoina Anetaki hanno parlato anche della storia di Songs of the Past e del motivo per cui il team ha deciso di concentrarsi sulla relazione tra Geralt e il suo compagno di lunga data Dandelion per l'espansione. Anetaki ha fatto notare che The Witcher 3: Wild Hunt non aveva molto spazio per esplorare la storia di Dandelion, dato che la trama principale era già ampiamente occupata a gestire le vicende di Ciri e della Caccia Selvaggia.
"Quando avevamo concepito originariamente questa idea, volevamo davvero approfondire chi sia Dandelion, perché non c'era spazio nei giochi precedenti, incentrati sulla storia di Ciri e sulle questioni familiari tra Geralt e Ciri. Questo progetto riguarda di più Geralt e Dandelion, Dandelion e la sua famiglia. Dandelion è molto più di una macchietta comica, è molto più di una semplice spalla. È un personaggio strutturato a tutto tondo, con un proprio passato e le sue personali battaglie. Ed è una storia davvero avvincente da raccontare: una di quelle a cui non potevamo proprio rinunciare e che alla fine è arrivata nelle mani di Fool's Theory, cosa di cui siamo davvero entusiasti."
Segnaliamo che The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 vendono moltissimo, ma CD Projekt dice che GTA 5 prova che si può fare di più.