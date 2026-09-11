Il controller Nacon per Xbox Series X e PC è in offerta su Amazon: acquistalo in sconto del 46%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller Nacon per Xbox Series X e PC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% ed un prezzo finale d'acquisto di 29,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il controller Nacon Pro Compact offre un'esperienza di gioco personalizzabile, pensata per adattarsi alle diverse esigenze e allo stile di ogni giocatore. Attraverso l'applicazione Pro Compact, disponibile sul Microsoft Store, è possibile configurare numerose impostazioni del controller e creare una configurazione più adatta al proprio modo di giocare.
Ulteriori dettagli sul controller
La personalizzazione comprende la mappatura dei tasti, la configurazione dei joystick e la regolazione della sensibilità dei grilletti. È inoltre possibile intervenire sui motori di vibrazione, modificandone le impostazioni per ottenere un'esperienza più vicina alle proprie preferenze.
Anche la croce direzionale può essere configurata scegliendo tra modalità a 4 o 8 direzioni, una soluzione particolarmente versatile per adattare il controller a diversi generi di gioco.
Il Nacon Pro Compact integra inoltre il supporto a Dolby Atmos 3D, pensato per offrire effetti sonori più precisi e coinvolgenti durante le sessioni di gioco. Il collegamento avviene tramite il cavo USB incluso da 3 metri.