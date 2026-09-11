Galaxy Z Fold8, vendite in Europa in crescita del 50% rispetto al Fold7 di Samsung

Il dato arriva mentre il mercato dei dispositivi pieghevoli continua ad allargare il proprio pubblico, coinvolgendo anche consumatori che non avevano mai utilizzato questa categoria di smartphone. Samsung segnala infatti una crescita sia degli utenti provenienti da altri produttori sia di quelli che hanno scelto di passare da un formato pieghevole all'altro.

Samsung sostiene che la nuova generazione di smartphone pieghevoli stia ottenendo risultati migliori rispetto a quella precedente sul mercato europeo. Secondo i dati diffusi dall'azienda, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno registrato insieme un incremento delle vendite del 50% rispetto a Galaxy Z Fold7 dal momento del lancio.

Galaxy Z8 conquista anche utenti di altri marchi

Il passaggio da smartphone concorrenti riguarda in particolare Galaxy Z Flip8: secondo Samsung, il 20% degli acquirenti del nuovo pieghevole a conchiglia proveniva da dispositivi di altri marchi. Per una parte di questi utenti si è trattato anche del primo ingresso nel mondo degli smartphone pieghevoli. Un altro dato riguarda invece gli utenti già all'interno dell'ecosistema Galaxy. Il numero di persone che sono passate dalla serie Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold8 è triplicato rispetto a quanto registrato con la generazione precedente.

Samsung Galaxy Z Fold8

Il risultato suggerisce un interesse crescente verso il formato più grande della gamma, pensato per offrire uno schermo più ampio e un'esperienza più vicina a quella di un piccolo tablet. Samsung rileva inoltre una crescita del 60% degli utenti iPhone che hanno scelto uno dei nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Flip8 rispetto alla generazione precedente. Il confronto si basa sui dati di Smart Switch e considera il periodo compreso tra il 7 agosto e l'8 settembre 2026, confrontato con lo stesso periodo successivo al lancio della serie Galaxy Z7 nel 2025.

I numeri diffusi dall'azienda arrivano dopo otto generazioni di smartphone pieghevoli Galaxy e riflettono una strategia che propone formati differenti invece di concentrarsi su un unico modello. Galaxy Z Flip8 punta soprattutto su compattezza e portabilità, mentre Fold8 e Fold8 Ultra utilizzano il formato a libro per privilegiare uno schermo più ampio e la produttività.

Samsung non ha fornito i valori assoluti delle vendite europee, per cui il dato del +50% non consente di determinare quanti dispositivi siano stati effettivamente venduti. Si tratta inoltre di numeri comunicati direttamente dall'azienda, che utilizza metodologie proprie per confrontare le diverse generazioni.

La crescita dei passaggi da iPhone e dagli altri smartphone Android rappresenta comunque un indicatore interessante per una categoria che Samsung cerca da anni di portare oltre la nicchia degli appassionati. Se il trend continuerà, i pieghevoli potrebbero conquistare una quota sempre maggiore del mercato anche grazie a consumatori che finora hanno preferito i tradizionali smartphone a schermo rigido.