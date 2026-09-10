iPhone Duo, partono i meme: Samsung e Duolingo si scatenano sui social

Apple ha annunciato iPhone Duo da meno di 24 ore, ma il web è già pieno di meme e sfottò dedicati al primo pieghevole dell'azienda. A finire nel mirino non è soltanto il nome, ma anche il debutto arrivato diversi anni dopo quello dei principali concorrenti. Abbiamo raccolto alcuni dei meme più iconici comparsi finora sui social, naturalmente a puro scopo goliardico.

Tra l'altro, Samsung stessa ha risposto al post di Duolingo, scrivendo "Mi dispiace, hanno copiato pure noi ".

Ma la vera "chicca" è Samsung Mobile US, che non ci è andata piano: "Fateci sapere quando avete finito di riscaldare i nostri avanzi ". Samsung è entrata nel mercato degli smartphone pieghevoli già nel 2019, quindi diversi anni prima del debutto di Apple con il suo iPhone Duo.

Non poteva mancare Duolingo, che sui social è ormai un meme a tutti gli effetti. Su X ha pubblicato la frase "Quando uno sconosciuto brutto ti chiama 'gemello'", per poi condividere un secondo post in cui menziona esplicitamente il pieghevole di Apple e ironizza sul suo prezzo , ricordando che "Duo sul vostro iPhone è gratis".

Altri meme

Ovviamente gli utenti si sono scatenati sui social condividendo immagini di ogni genere legate anche ai nuovi iPhone 18 Pro. Vi lasciamo con un po' di contenuti trovati poco fa:

Scherzi a parte, abbiamo dato un'occhiata ai vostri commenti e i pareri sono discordanti. C'è chi critica iPhone Duo perché non lo considera una vera novità, mentre altri hanno accolto con entusiasmo il primo pieghevole di Apple.

"Bellissimo device, molto flessibile come utilizzo, potenzialmente anche per chi si sposta molto per lavoro e ha bisogno di qualcosa di non troppo ingombrante e adattabile. Poi bisogna vedere come adatteranno le app e quanto l'interfaccia permetta effettivamente un uso agile. Così a prima vista super prodotto e super curato. Un piacere anche solo a guardare le animazioni mentre chiudi lo schermo. Ahimé non mi serve, altrimenti un pensierino ce lo farei".

E rimanendo in tema meme, non sono mancati commenti sul prezzo piuttosto elevato: "Se solo mi fossero rimasti 2 reni (uno è andato via per colpa di PS5 Pro+GTA6+OLED 75")".