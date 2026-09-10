Il gioco di Twin Peaks trapelato da Steam sembra sia confermato dalla produttrice

All'interno del leak emerso nei giorni scorsi da Steam spiccava anche un misterioso gioco su Twin Peaks, che sembra essere reale considerando che la sua esistenza sarebbe stata confermata dalla produttrice originale della serie, Sabrina Sutherland.
Come abbiamo visto, un leak ha svelato gli obiettivi Steam di oltre 70 di giochi, tra i quali alcuni non annunciati, con tanto di spoiler per Kingdom Hearts 4 e Persona 6 in bella vista, ma con anche altri titoli alquanto interessanti perché non ancora noti.
Tra questi, gli appassionati della serie di David Lynch hanno notato subito la presenza di un misterioso "Twin Peaks", che risulta alquanto strano visto che non se n'è mai parlato in precedenza.
Un progetto molto interessante
Considerando il tempo passato dalla serie originale e anche dal seguito uscito nel 2017 può sembrare strana un'operazione del genere, eppure sembra che il progetto esista, con il gioco che potrebbe essere stato confermato dalla produttrice storica della serie televisiva.
La conferma, a dire il vero, fa sorgere diversi dubbi: deriva infatti da uno screenshot che un utente Reddit avrebbe scattato a una sua conversazione personale con la Sutherland, cosa che risulta quantomeno dubbia.
Ammettendo che l'utente Reddit in questione sia effettivamente un amico della produttrice e che questa abbia acconsentito alla diffusione di uno screenshot da una conversazione personale, la cosa aprirebbe sicuramente una prospettiva affascinante.
"C'è un videogioco in sviluppo che arriverà, a un certo punto", avrebbe semplicemente detto la produttrice, confermando eventualmente l'esistenza di questo misterioso gioco sulla celebre serie televisiva.
Attendiamo dunque eventuali sviluppi sulla questione, mentre per gli appassionati era emerso tempo fa Twin Peaks: Into the Night, ovvero un gioco gratis non ufficiale della serie di David Lynch, in stile PS1, ma è stato fatto rimuovere da Paramount.