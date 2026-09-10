Il gioco di Twin Peaks trapelato da Steam sembra sia confermato dalla produttrice

All'interno del leak emerso nei giorni scorsi da Steam spiccava anche un misterioso gioco su Twin Peaks, che sembra essere reale considerando che la sua esistenza sarebbe stata confermata dalla produttrice originale della serie, Sabrina Sutherland.

Come abbiamo visto, un leak ha svelato gli obiettivi Steam di oltre 70 di giochi, tra i quali alcuni non annunciati, con tanto di spoiler per Kingdom Hearts 4 e Persona 6 in bella vista, ma con anche altri titoli alquanto interessanti perché non ancora noti.

Tra questi, gli appassionati della serie di David Lynch hanno notato subito la presenza di un misterioso "Twin Peaks", che risulta alquanto strano visto che non se n'è mai parlato in precedenza.