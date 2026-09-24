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Injustice 3 non è in fase di test dice Ed Boon, ma non è detto che non esista

Ed Boon smentisce le voci sul possibile playtest di Injustice 3, tuttavia non smentisce di fatto l'esistenza stessa del progetto, in attesa di altre eventuali rivelazioni.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/09/2026
Supergirl in Injustice 2

Ed Boon, co-creatore delle serie Mortal Kombat e Injustice nonché responsabile di NetherRealms, ha recentemente smentito le voci circolanti in questi giorni su un possibile Injustice 3 in fase di playtest ma lasciando aperta qualche prospettiva.

In effetti, nelle comunicazioni di Boon non si nota una vera e propria smentita sull'esistenza stessa del progetto, dunque è possibile che Injustice 3 sia in sviluppo, solo che le voci più recenti, in particolare quelle riguardanti il misterioso playtest in California, non hanno a che fare con il gioco in questione.

L'informazione riguardava un non identificato picchiaduro tripla A di alto profilo che sembrava fosse protagonista di una sessione di test avanzata, con il gioco in procinto di essere presentato e alcuni dettagli sembravano puntare su un possibile Injustice 3.

Potrebbe comunque essere in sviluppo

"Tutto falso", ha risposto laconico Ed Boon a chi chiedeva conferma sul fatto che si trattasse di un nuovo capitolo nella serie di picchiaduro a base di super-eroi dell'universo DC Comics.

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Tuttavia, ha anche aggiunto una cosa interessante: "solo perché un gioco non è attualmente in fase di test esternamente non significa necessariamente che il gioco non sia in sviluppo", ha riferito il il CCO di NetherRealm.

Injustice 3 sarebbe in sviluppo presso NetherRealm, un nuovo indizio sembra confermarlo Injustice 3 sarebbe in sviluppo presso NetherRealm, un nuovo indizio sembra confermarlo

La seconda affermazione da parte di Boon è quella che apre prospettive più interessanti, perché sembra voler indicare che qualcosa di vero su Injustice 3 possa esserci, sebbene sia anche chiaro l'intento di mantenere comunque alta l'attenzione sulle proprie produzioni.

Lo scorso maggio, Boon aveva peraltro confermato che un nuovo Mortal Kombat è in sviluppo, ma anche su questo non c'è alcuna informazione, per il momento.

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