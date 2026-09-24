Injustice 3 non è in fase di test dice Ed Boon, ma non è detto che non esista

L'informazione riguardava un non identificato picchiaduro tripla A di alto profilo che sembrava fosse protagonista di una sessione di test avanzata, con il gioco in procinto di essere presentato e alcuni dettagli sembravano puntare su un possibile Injustice 3.

In effetti, nelle comunicazioni di Boon non si nota una vera e propria smentita sull' esistenza stessa del progetto , dunque è possibile che Injustice 3 sia in sviluppo, solo che le voci più recenti, in particolare quelle riguardanti il misterioso playtest in California , non hanno a che fare con il gioco in questione.

Ed Boon, co-creatore delle serie Mortal Kombat e Injustice nonché responsabile di NetherRealms, ha recentemente smentito le voci circolanti in questi giorni su un possibile Injustice 3 in fase di playtest ma lasciando aperta qualche prospettiva.

Potrebbe comunque essere in sviluppo

"Tutto falso", ha risposto laconico Ed Boon a chi chiedeva conferma sul fatto che si trattasse di un nuovo capitolo nella serie di picchiaduro a base di super-eroi dell'universo DC Comics.



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Tuttavia, ha anche aggiunto una cosa interessante: "solo perché un gioco non è attualmente in fase di test esternamente non significa necessariamente che il gioco non sia in sviluppo", ha riferito il il CCO di NetherRealm.

La seconda affermazione da parte di Boon è quella che apre prospettive più interessanti, perché sembra voler indicare che qualcosa di vero su Injustice 3 possa esserci, sebbene sia anche chiaro l'intento di mantenere comunque alta l'attenzione sulle proprie produzioni.

Lo scorso maggio, Boon aveva peraltro confermato che un nuovo Mortal Kombat è in sviluppo, ma anche su questo non c'è alcuna informazione, per il momento.