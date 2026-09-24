Effettua il pre-order della tua copia PS5 di The Walking Dead: Streets of Survival direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di The Walking Dead: Streets of Survival su Amazon al prezzo finale di 34,99€. Il gioco uscirà il prossimo 2 ottobre. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: The Walking Dead: Streets of Survival è un beat 'em up arcade ambientato nell'universo della celebre serie TV di AMC, che ripercorre gli eventi di All Out War, il conflitto tra Rick Grimes e i Salvatori.

Il gioco propone una campagna che reinterpreta questa fase della storia, tra orde di camminatori, nemici pericolosi e situazioni imprevedibili. Durante l'avventura sarà possibile esplorare luoghi familiari ai fan, come il Santuario, Hilltop e Alexandria, affrontando scenari dinamici, pericoli ambientali e sequenze narrative intense.