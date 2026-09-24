Effettua il pre-order della tua copia PS5 di The Walking Dead: Streets of Survival direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di The Walking Dead: Streets of Survival su Amazon al prezzo finale di 34,99€. Il gioco uscirà il prossimo 2 ottobre. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: The Walking Dead: Streets of Survival è un beat 'em up arcade ambientato nell'universo della celebre serie TV di AMC, che ripercorre gli eventi di All Out War, il conflitto tra Rick Grimes e i Salvatori.
Il gioco propone una campagna che reinterpreta questa fase della storia, tra orde di camminatori, nemici pericolosi e situazioni imprevedibili. Durante l'avventura sarà possibile esplorare luoghi familiari ai fan, come il Santuario, Hilltop e Alexandria, affrontando scenari dinamici, pericoli ambientali e sequenze narrative intense.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento punta su scontri frenetici e immediati, nei quali alternare brutali attacchi corpo a corpo, abilità a distanza capaci di colpire numerosi avversari e combinazioni delle due strategie.
Le orde di non morti e i membri dei Salvatori richiederanno di adattarsi continuamente alle situazioni, valutando le minacce e cercando di sopravvivere a ogni combattimento.
Non mancheranno gli scontri con boss iconici, tra cui il camminatore Winslow e il Well Walker, oltre a battaglie a più fasi contro Negan e Simon. Ogni personaggio dispone di mosse da padroneggiare, mentre diversi livelli di difficoltà offrono sfide adatte a ogni tipo di giocatore.