Discord ha introdotto la verifica dell’età nonostante le polemiche, la privacy degli utenti “è al sicuro”

Dopo il rinvio annunciato a febbraio in seguito alle forti proteste della community, Discord ha avviato il rollout globale del suo nuovo sistema di verifica dell'età, una versione rivista e meno invasiva rispetto a quella presentata inizialmente.

La piattaforma aveva infatti previsto controlli basati su scansione del volto o invio di documenti d'identità, scatenando a febbraio un'ondata di critiche e preoccupazioni per la privacy, aggravate dal data breach del 2025, quando un vendor esterno aveva esposto le foto dei documenti di circa 70.000 utenti, costringendo di conseguenza a un rimandare l'introduzione del sistema, con la promessa di una serie di modifiche.