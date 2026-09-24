Discord ha introdotto la verifica dell’età nonostante le polemiche, la privacy degli utenti “è al sicuro”

Dopo il rinvio annunciato a febbraio in seguito alle forti proteste della community, Discord ha avviato il rollout globale del suo nuovo sistema di verifica dell'età, una versione rivista e meno invasiva rispetto a quella presentata inizialmente.
La piattaforma aveva infatti previsto controlli basati su scansione del volto o invio di documenti d'identità, scatenando a febbraio un'ondata di critiche e preoccupazioni per la privacy, aggravate dal data breach del 2025, quando un vendor esterno aveva esposto le foto dei documenti di circa 70.000 utenti, costringendo di conseguenza a un rimandare l'introduzione del sistema, con la promessa di una serie di modifiche.
Il 90% degli utenti non dovrà verificare manualmente la propria età
Il nuovo sistema, che ha iniziato il rollout questa settimana, punta invece a classificare automaticamente gli utenti in tre gruppi: adulto (18+), teenager (13-17) o non confermato.
Discord userà una serie di "segnali dell'account", come l'età del profilo, il tipo di server frequentati, le interazioni pubbliche e altri indicatori non legati ai contenuti privati, per stimare automaticamente se un utente è adulto o minorenne, senza analizzare messaggi, chiamate o file condivisi. Discord sostiene che l'accuratezza del modello sia paragonabile a quella dei sistemi biometrici, ma senza raccogliere dati sensibili.
Grazie a questo sistema, Discord stima che al 90% degli utenti non verrà richiesto di verificare la propria età in quanto il processo avverrà in automatico: chi viene riconosciuto come adulto continuerà a usare Discord normalmente. Gli utenti classificati come teenager avranno invece protezioni aggiuntive, tra cui filtri per contenuti sensibili, limitazioni all'accesso ai canali +18, messaggi da non-amici instradati in una inbox separata e profili visibili solo a contatti fidati o server ristretti.
Gli adulti che dovessero essere inseriti erroneamente nel gruppo teenager potranno verificare la propria età tramite metodi non biometrici, come la conferma tramite carta di credito, la condivisione dell'età da Apple App Store o Google Play, l'uso del Google Wallet ID Pass o del sistema AgeKey di k‑ID. In tutti i casi, Discord riceverà solo un "segnale di verifica", mentre i vendor dovranno eliminare immediatamente i dati caricati, senza conservarli né utilizzarli per altri scopi.
Gli utenti possono già verificare il proprio gruppo d'età nella sezione User Settings > Account > Account Info.