Disponibile la demo di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered in vista del lancio

I giocatori PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5 possono ora scaricare una corposa versione dimostrativa di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered . La demo , che richiede di scaricare circa 8,8 GB, offre diverse ore del gioco, dando un'ampia anteprima del lavoro svolto dagli sviluppatori in vista della pubblicazione del gioco completo, fissata per la prossima settimana, il 1° ottobre.

Dove scaricare la demo

La versione di prova di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered mette a disposizione degli utenti diversi personaggi giocabili e include la possibilità di combattere con Lu Bu, uno dei guerrieri più celebri del gioco. I progressi ottenuti all'interno di questa demo non potranno tuttavia essere trasferiti nella versione finale del gioco.

Nonostante il titolo si presenti come un rifacimento completo dell'originale dal punto di vista grafico, l'esperienza pad alla mano restituisce fedelmente le sensazioni di quella versione, riportando i giocatori alle dinamiche tipiche dei musou dell'era PS2.

Sotto il profilo meccanico, il gioco risulta quasi del tutto identico al capitolo classico. Gli sviluppatori hanno optato per un approccio conservativo, limitandosi a introdurre solo alcune aggiunte mirate a svecchiare il sistema di combattimento, come l'inserimento delle parate perfette e di una schivata avanzata. Quest'ultima, in particolare, aggiunge un po' di tatticismo, consentendo ai giocatori di utilizzarla per interrompere le animazioni di attacco e riposizionarsi rapidamente.

Scaricate la demo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 o Nintendo Switch 2.