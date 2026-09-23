Persona Super Live 2027 annunciato: una celebrazione di tre giorni sulla serie Atlus

Si tratta di un ritorno dopo una lunga pausa, considerando che l'ultimo Persona Super Live si è tenuto nel 2022 , dunque questo giunge dopo circa un lustro di assenza e potrebbe corrispondere anche ad alcune novità molto importanti.

Il Persona Super Live 2027 si terrà dal 19 al 21 marzo 2027 presso l'arena Yokohama Buntai in Giappone e si tratterà dunque di un evento dal vivo che avrà come elemento principale la musica, ma che potrebbe anche portare alcune novità importanti per la serie videoludica, considerando il momento in cui arriva.

Un primo teaser trailer

Considerando che la data di uscita di Persona 4 Revival è fissata per il 18 febbraio 2027, l'evento si terrà dopo il lancio del remake in questione, quando il prodotto successivo previsto sul mercato sarà ormai diventato Persona 6 e non è escluso che qualcosa sul nuovo capitolo possa emergere nel corso dei tre giorni.

Essenzialmente, il Persona Super Live si concentra soprattutto su concerti ed eventi musicali, considerando come la colonna sonora della serie abbia sempre un certo rilievo soprattutto per il pubblico giapponese, ma le dimensioni della celebrazione possono renderla un'occasione ideale per novità sui giochi.

Per il momento abbiamo solo un teaser trailer a disposizione, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su questo interessante evento.

Di Persona 6 potrebbe essere emerso qualcosa riguardante la finestra d'uscita da un dettaglio specifico, mentre abbiamo visto che Persona 6 e Persona 4 Revival sono stati confermati anche per Nintendo Switch 2.