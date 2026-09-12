Level-5 ha parlato di IA generativa e di come intende utilizzarla

"Tuttavia, presso la nostra azienda, tutte le componenti che riguardano il fascino e l'identità dei nostri giochi, come la sceneggiatura, il character design e le impostazioni di base dell'opera, vengono create interamente da persone ."

"Mossi dal desiderio di rendere la presentazione più spettacolare , abbiamo voluto sperimentare anche alcune delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale, integrandole nella realizzazione dei materiali mostrati durante l'evento. Ci scusiamo profondamente con coloro che ne sono rimasti infastiditi o a disagio."

"A quanto pare, il fatto che questa volta abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per alcune immagini mostrate durante l'evento Vision 2026 ha suscitato preoccupazioni in merito al contenuto dell'opera, quindi vorrei fornire qualche spiegazione", ha scritto Hino.

Akihiro Hino, CEO di Level-5 , ha scritto un post per parlare di come il suo studio intende utilizzare l'IA generativa all'interno dei giochi, dopo che alcune immagini mostrate nel corso del Vision 2026 hanno fatto discutere gli utenti.

L'obiettivo è ridurre i tempi di sviluppo

Se è vero che il director di Clair Obscur: Expedition 33 teme un futuro in cui l'IA creerà giochi in cinque secondi, l'approccio di Level-5 a questa tecnologia punta a essere più etico e onesto possibile, sfruttando i vantaggi dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza ma non per sostituire il tocco umano.

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"L'obiettivo dell'utilizzo dell'IA per aumentare l'efficienza riguarda principalmente i processi di digitalizzazione del materiale creativo realizzato dagli esseri umani, ad esempio la trasformazione di un disegno originale in un modello poligonale."

"Nei giochi che verranno pubblicati non saranno presenti dati generati dall'IA utilizzati in modo superficiale o senza un adeguato intervento creativo, quindi potete stare tranquilli. Al contrario, il tempo risparmiato grazie all'efficientamento tramite IA permette ai creatori di dedicare più tempo all'essenza stessa del processo creativo."

"Crediamo che, di conseguenza, i prodotti finiti abbiano raggiunto un livello di qualità che possa soddisfare tutti voi ancora più di prima. Stiamo procedendo per tentativi e facendo del nostro meglio nell'ambito di un progetto che punta a ridurre i tempi di sviluppo degli attuali grandi titoli, che si aggirano intorno ai cinque anni, fino a circa due anni."

"Detto questo, non possiamo negare che questa volta, spinti dal desiderio di realizzare una presentazione immediatamente comprensibile e spettacolare, abbiamo fatto un uso dell'intelligenza artificiale in molti ambiti. Faremo tesoro di quanto accaduto e utilizzeremo questa esperienza per migliorare in futuro."