Il trailer live action di Marvel's Wolverine è una storia fatta di parallelismi

Insomniac Games e Sony hanno pubblicato un trailer live action di Marvel's Wolverine che racconta una storia fatta di parallelismi fra i personaggi in carne e ossa del video e il mutante con gli artigli e il fattore di guarigione.

Il filmato si apre con una frenetica corsa in moto dal vivo che si trasforma nelle analoghe sequenze presenti nel gioco, dopodiché si passa a una corsa a piedi in velocità che lascia il segno e infine a un vero incontro di boxe che viene paragonato a uno dei combattimenti di Logan.

"Non tutti possono farcela: non riguarda i super poteri, ma la forza di volontà. Soffrirai, ti faranno soffrire ma devi lottare perché sei l'unico che può farlo, l'unico disposto a farlo. Pensi di essere all'altezza? Dimostralo", recita la voce narrante del trailer.

Il testo è motivante, senza dubbio, e non mancherà di spronare gli appassionati a provare il nuovo tie-in degli autori di Marvel's Spider-Man, che sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 15 settembre.