0

Il trailer live action di Marvel's Wolverine è una storia fatta di parallelismi

Quando mancano ormai pochi giorni al lancio di Marvel's Wolverine, Insomniac Games e Sony hanno pubblicato un trailer live action dedicato al gioco e basato su di una serie di parallelismi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/09/2026
Una scena di Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Articoli News Video Immagini

Insomniac Games e Sony hanno pubblicato un trailer live action di Marvel's Wolverine che racconta una storia fatta di parallelismi fra i personaggi in carne e ossa del video e il mutante con gli artigli e il fattore di guarigione.

Il filmato si apre con una frenetica corsa in moto dal vivo che si trasforma nelle analoghe sequenze presenti nel gioco, dopodiché si passa a una corsa a piedi in velocità che lascia il segno e infine a un vero incontro di boxe che viene paragonato a uno dei combattimenti di Logan.

"Non tutti possono farcela: non riguarda i super poteri, ma la forza di volontà. Soffrirai, ti faranno soffrire ma devi lottare perché sei l'unico che può farlo, l'unico disposto a farlo. Pensi di essere all'altezza? Dimostralo", recita la voce narrante del trailer.

Marvel's Wolverine: la tecnologia svelata da Mike Fitzgerald Marvel's Wolverine: la tecnologia svelata da Mike Fitzgerald

Il testo è motivante, senza dubbio, e non mancherà di spronare gli appassionati a provare il nuovo tie-in degli autori di Marvel's Spider-Man, che sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 15 settembre.

L'accoglienza è stata però mista

Nonostante le ottime premesse, i voti delle recensioni di Marvel's Wolverine sono stati positivi ma non stellari, e di fatto il gioco si pone attualmente come uno dei titoli first party per PS5 con la media più bassa su Metacritic.

Naturalmente questa è solo una parte della storia e abbiamo assistito a molti casi in cui il pubblico ha risposto in maniera nettamente diversa rispetto alla critica, dunque vedremo nei prossimi giorni quali risultati Insomniac riuscirà a raggiungere con la sua ultima opera.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il trailer live action di Marvel's Wolverine è una storia fatta di parallelismi