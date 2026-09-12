Mancano pochi giorni all'uscita: preordina il DualSense di Wolverine in edizione limitata

Su Amazon è ancora possibile preordinare il controller DualSense di Wolverine per PS5 a 84,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 15 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'edizione speciale
Si tratta del controller ispirato rigorosamente a Wolverine, con tonalità gialle e nere e una finitura dall'effetto graffiato, pensata proprio per richiamare gli artigli di Logan. Si tratta quindi di un prodotto pensato per gli appassionati o per chiunque voglia acquistare un DualSense dal design particolare. Le specifiche tecniche restano invariate: feedback aptico e grilletti adattivi per rendere i gameplay ancora più immersivi, grazie anche alle vibrazioni e resistenze variabili sui grilletti.
Il controller integra anche un microfono incorporato e un ingresso jack da 3,5 mm se vuoi collegare direttamente un paio di cuffie. Ricordiamo che il prodotto sarà disponibile dal 15 settembre.