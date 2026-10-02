Vi piace Monkey Island? Allora provate Chronicles of Mystery: Il Rituale dello Scorpione su Instant Gaming

Se vi piacciono le avventure punta e clicca classiche, ma volete qualcosa di diverso dalla comicità di Monkey Island, questa offerta fa per voi: Chronicles of Mystery: Il Rituale dello Scorpione per PC è infatti in sconto su Instant Gaming al costo netto di appena 1,00 €. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra al momento del checkout ammonta a soli 1,22€. Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 5€, vi garantite un risparmio comunque interessante di 3,78€. Questo equivale a un taglio effettivo a imposte incluse del 75,6%, a fronte dell'80% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Per riscattare subito la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box qui sopra.

Archeologia, enigmi complessi e cospirazioni antiche: il gameplay di Chronicles of Mystery su Steam

Sviluppata da City Interactive, Chronicles of Mystery: Il Rituale dello Scorpione è un'avventura grafica punta e clicca classica che vi mette nei panni della giovane archeologa francese Sylvia Hunt, giunta a Malta per incontrare lo zio professore e ritrovatasi improvvisamente immersa in un'intricata cospirazione legata all'antico Ordine dei Cavalieri di San Giovanni. Il gameplay fonde l'esplorazione di evocative ambientazioni tridimensionali su sfondi pre-renderizzati con la risoluzione di complessi rompicapo di logica, analisi di reperti e gestione degli oggetti nell'inventario.

Siamo di fronte a un thriller investigativo serio e lineare, focalizzato su archeologia, codici da decifrare e complotti religioso-storici alla Codice da Vinci: la narrazione vi porterà a viaggiare tra le strade di Malta, le catacombe di Gozo, Istanbul e il Vaticano per decifrare l'enigma del Rituale dello Scorpione prima che cada nelle mani sbagliate. Questa versione per PC, attivabile via codice Steam, assicura la piena compatibilità con i sistemi operativi moderni, controlli intuitivi tramite mouse e tastiera e la presenza dei testi tradotti.