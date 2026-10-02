Apple pensa alla sicurezza: in sviluppo una telecamera che non registra

Oltre al nuovo hub intelligente per la casa, Apple starebbe lavorando anche a una telecamera di sicurezza. Si tratta di un ulteriore dispositivo smart che andrebbe ad ampliare la gamma di prodotti che l'azienda presenterà prossimamente. Le telecamere in questione potranno essere posizionate in diversi ambienti della casa, ma non registreranno video: saranno infatti basate su un sensore dotato di intelligenza artificiale, in grado di analizzare ciò che accade nell'ambiente. Specifichiamo che l'immagine in copertina è puramente indicativa e si basa sulle informazioni riportate.