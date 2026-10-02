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Apple pensa alla sicurezza: in sviluppo una telecamera che non registra

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a una nuova telecamera di sicurezza basata sull'intelligenza artificiale, capace di analizzare l'ambiente e riconoscere persone senza registrare video.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/10/2026
Telecamera per la casa

Oltre al nuovo hub intelligente per la casa, Apple starebbe lavorando anche a una telecamera di sicurezza. Si tratta di un ulteriore dispositivo smart che andrebbe ad ampliare la gamma di prodotti che l'azienda presenterà prossimamente. Le telecamere in questione potranno essere posizionate in diversi ambienti della casa, ma non registreranno video: saranno infatti basate su un sensore dotato di intelligenza artificiale, in grado di analizzare ciò che accade nell'ambiente. Specifichiamo che l'immagine in copertina è puramente indicativa e si basa sulle informazioni riportate.

Telecamere senza registrazione

Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg nel nuovo podcast "Powe On". In particolare, la telecamera farà parte di un ecosistema domotico inedito, quindi verrà affiancata al prossimo hub intelligente per la casa. Questo nuovo modello, identificato internamente con il nome J450, sarebbe composto da piccole telecamere dalla forma cilindrica. Mark Gurman le descrive come un "gigantesco burrocacao in metallo", caratterizzate da una frequenza dei fotogrammi molto bassa.

Una telecamera
Una telecamera

Si tratterebbe quindi di una telecamera basata sull'intelligenza artificiale, in grado di analizzare gli ambienti interni ed esterni senza registrare video. Più precisamente, il dispositivo dovrebbe utilizzare una tecnologia simile a quella dei vociferati AirPods dotati di fotocamera. Inoltre, la telecamera dovrebbe utilizzare un sensore di immagine in grado di elaborare i dati direttamente sul dispositivo, senza ricorrere a tecnologie come le onde mmWave per il rilevamento della presenza.

Ricordiamo che Apple Home dispone attualmente di una funzione per il rilevamento delle attività sulle telecamere compatibili con HomeKit Secure Video, che interrompe lo streaming e la registrazione video, continuando però a monitorare i movimenti.

Descrizioni testuali e riconoscimento facciale

Secondo quanto riportato da Gurman, la telecamera dovrebbe essere dotata di riconoscimento facciale. Ciò significa che è in grado di rilevare quando qualcuno entra in una stanza, ma si limita a fornire descrizioni testuali. Si tratta quindi di funzioni pensate per la privacy e la sicurezza.

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Ricordiamo che il 13 ottobre Apple potrebbe presentare il nuovo hub domestico, insieme a HomePod mini e Apple TV. Le nuove telecamere potrebbero quindi essere svelate proprio nei prossimi giorni.

#Apple #Tecnologia
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