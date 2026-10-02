La Complete Edition di Stellar Blade per Switch 2 arriva fra poco più di un mese: prenota la tua copia

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Complete Edition di Stellar Blade per Switch 2 al prezzo totale e finale di 59,99€ . Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Stellar Blade Complete Edition propone l'avventura completa di Stellar Blade in un'edizione fisica che include il gioco su una scheda da 32 GB e una selezione di contenuti aggiuntivi. Sono compresi il Pacchetto espansione doppia , i contenuti della collaborazione Stellar Blade x NieR e quelli di Stellar Blade x GODDESS OF VICTORY: NIKKE , per arricchire l'esperienza con nuovi elementi.

Ulteriori dettagli sul gioco

La Complete Edition include inoltre diversi bonus dedicati ai protagonisti e al drone. Per EVE sono disponibili la Tuta da lancio planetare (Capitana), la Tuta astronoma, gli Occhiali con mezza montatura e gli Orecchini Rettangolo quadruplo. Lily riceve la Giacca da astronoma, mentre Adam dispone dell'Abbigliamento da astronomo. Non mancano il Set astronomia e il Set morbido orsacchiotto per il drone, insieme a 2.000 ESP PA e 5.000 oro come valuta di gioco.

Il gioco propone combattimenti fulminei caratterizzati da combo d'attacco eleganti e brutali. L'avventura conduce in un mondo post-apocalittico ricco di pericoli e intrighi, mentre la storia esplora il destino dell'umanità attraverso temi maturi e rivelazioni.