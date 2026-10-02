Al via ai preordini di LEGO PlayStation, la versione a mattoncini dell'iconica PS1

Chi acquista LEGO PlayStation riceverà anche il set LEGO Astro Bot (40899) senza costi aggiuntivi. Si tratta di un modello da 276 pezzi dedicato al celebre robot PlayStation, pensato come decorazione da gaming per adulti. Alta 20 cm, è perfetta da esporre su una scrivania o una libreria, è completamente snodabile, dotata di mantello, effetti propulsivi e occhi intercambiabili per modificare l'espressione della mascotte del Team Asobi.

In Italia le prenotazioni sono aperte su direct.playstation.com , mentre su LEGO.com il set sarà acquistabile con accesso anticipato dai LEGO Insiders fino al 3 ottobre. La disponibilità generale sul sito e nei LEGO Store partirà dal 4 ottobre 2026, al prezzo consigliato di 159,99 euro.

LEGO e PlayStation hanno dato il via alle prenotazioni di LEGO PlayStation, il set che riporta in vita l'indimenticabile PS1 in un'inedita versione a mattoncini.

Un set pensato per i fan PlayStation di ieri e di oggi

LEGO e PlayStation descrivono il nuovo set come un modo per "costruire un pezzo di storia", rivolto sia ai giocatori che hanno vissuto il debutto della PS1 nel 1994 sia ai fan più recenti. Composto da 1.911 pezzi, permette di ricostruire la console originale e il suo controller in una versione quasi 1:1, larga oltre 26 cm una volta assemblata. L'obiettivo non è solo replicare l'aspetto della console, ma catturare l'atmosfera dell'epoca e i dettagli che hanno reso la PS1 un'icona.

Per realizzare questo modello, PlayStation ha collaborato direttamente con i designer LEGO, creando un'esperienza di costruzione che celebra le origini del brand. Il risultato è un set ricco di dettagli nascosti, citazioni storiche e micro-riferimenti alla prima generazione PlayStation. All'interno del vano disco trovano posto due diorama dedicati a Ape Escape e Gran Turismo, due titoli simbolo dell'era 32-bit. Il diorama di Gran Turismo include un mini tracciato con piccole automobili, mentre quello di Ape Escape riproduce un'isola nostalgica con una luce intercambiabile sull'elmo della scimmia.

Il modello non è solo da esposizione: integra meccanismi funzionanti per i pulsanti di accensione e apertura del vano disco, una replica del controller PS1 che può essere collegata alla console e la possibilità di rimuovere i diorama per esporli separatamente. In aggiunta, il prodotto è compatibile con l'app per dispositivi mobile LEGO Builder, che offre istruzioni interattive in 3D e una guida passo passo nella costruzione del set.