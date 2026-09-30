Pokémon Pokopia ha annunciato l'evento di Halloween: ecco quando sarà attivo e cosa includerà

Pokémon Pokopia ha svelato cosa potranno aspettarsi i giocatori dal suo primo evento a tema Halloween, "Le Dolci Sorprese di Pumpkaboo".

L'evento sarà a tempo limitato, ovviamente, e sarà attivo dalle ore 05:00 del 17 ottobre fino al 1° novembre. Vediamo cosa potete aspettarvi.