Pokémon Pokopia ha annunciato l'evento di Halloween: ecco quando sarà attivo e cosa includerà

Pokémon Pokopia ha svelato cosa potranno aspettarsi i giocatori dal suo primo evento a tema Halloween, "Le Dolci Sorprese di Pumpkaboo".
L'evento sarà a tempo limitato, ovviamente, e sarà attivo dalle ore 05:00 del 17 ottobre fino al 1° novembre. Vediamo cosa potete aspettarvi.
I contenuti de Le Dolci Sorprese di Pumpkaboo
Le Dolci Sorprese di Pumpkaboo seguirà una struttura analoga a quella degli eventi precedenti, introducendo nuovi Pokémon, decorazioni e habitat, che richiederanno ai giocatori di procurarsi una nuova valuta: le caramelle.
A partire dal 17 ottobre, i giocatori potranno dare il via all'evento parlando con Pumpkaboo all'esterno dei Centri Cittadini completati. Pumpkaboo avrà a disposizione un gran numero di nuovi oggetti a tema da scambiare, ma chiederà in cambio delle caramelle alla zucca.
Per ottenerle, sarà necessario aver sbloccato almeno l'abilità di mimetismo di Zorua. Usandola potremo trasformarci negli oggetti preferiti dei Pokémon e poi tornare alla nostra versione umanoide. In pratica, dovremo spaventare le creature per ottenere le caramelle.
Il nuovo habitat che potremo creare servirà per ottenere l'evoluzione di Pumpkaboo, ovvero Gourgeist. Entrambi i Pokémon rimarranno nel gioco dopo la fine dell'evento.
Vi lasciamo alla nostra recensione di Pokémon Pokopia e del DLC Pokémon Pokopia: Fondale Bolleblub.