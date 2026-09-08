Pokémon Pokopia si aggiorna alla versione 2.0.1: ecco le novità

Pokémon Pokopia è stato un grande successo e non stupisce che Nintendo e Koei Tecmo desiderino continuare a supportare l'opera.

Oltre agli aggiornamenti di contenuti, ci sono regolarmente varie patch che risolvono i problemi tecnici. Ora, ne è arrivata una nuova: si tratta della versione 2.0.1. Vediamo i dettagli ufficiali.