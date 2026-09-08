Pokémon Pokopia si aggiorna alla versione 2.0.1: ecco le novità

Pokémon Pokopia è stato un grande successo e non stupisce che Nintendo e Koei Tecmo desiderino continuare a supportare l'opera.
Oltre agli aggiornamenti di contenuti, ci sono regolarmente varie patch che risolvono i problemi tecnici. Ora, ne è arrivata una nuova: si tratta della versione 2.0.1. Vediamo i dettagli ufficiali.
Le correzioni di Pokémon Pokopia
Ecco la lista dei problemi che sono stati corretti in Pokémon Pokopia:
- Risolto un problema per cui Ho-Oh e Lugia cadevano e ricomparivano ripetutamente in determinate condizioni.
- Risolto un problema per cui i Pokémon non venivano trovati durante la ricerca nel Pokédex in determinate condizioni.
- Risolto un problema per cui non era possibile raccogliere il "Set mosse" in determinate condizioni.
- Risolto un problema per cui gli effetti sonori venivano riprodotti ripetutamente in determinate condizioni.
- Risolto un problema per cui il gioco smetteva di rispondere in determinate condizioni.
- Risolto un problema per cui il gioco si bloccava nella schermata di caricamento in determinate condizioni.
La patch note ricorda poi che per poter usare le funzionalità online è fondamentale essere aggiornati all'ultima versione. Inoltre, per giocare tramite connessione locale tutti i giocatori devono avere lo stesso aggiornamento installato. In generale, è sempre bene mantenere i propri giochi aggiornati alla versione più recente.
Ricordiamo che Pokémon Pokopia ha raggiunto un incredibile traguardo di vendite.