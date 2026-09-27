Il director di Final Fantasy 7 Revelation spiega perché il gioco avrà dei DLC: inizialmente non erano previsti

Come ben saprete, Final Fantasy 7 Revelation avrà due DLC narrativi che amplieranno la storia di Vincent e di Sephiroth. Per quale motivo Square Enix ha deciso di realizzare questi contenuti?
La risposta arriva dal director di Final Fantasy 7 Revelation, Naoki Hamaguchi, che ha parlato con RPG Site.
Il commento del director di Final Fantasy 7 Revelation
Hamaguchi ha dichiarato: "Al momento non abbiamo pianificato dettagli di questo tipo per i due DLC della storia che abbiamo annunciato di recente. Persino questi due DLC narrativi sono uno sviluppo molto recente."
"Dopo aver svelato il titolo al Summer Game Fest di quest'anno, molti dei commenti ricorrenti che abbiamo ricevuto, sia dai fan che dalla stampa, erano del tipo: 'Oh, sarà triste vedere Revelation come capitolo finale della trilogia. Ci sono piani per realizzare dei DLC?'"
"Abbiamo ricevuto davvero molti commenti e domande di questo tipo. Inizialmente non avevamo preso la decisione di realizzare questi due DLC della storia per Revelation; è qualcosa che abbiamo stabilito solo di recente. Qualsiasi cosa vada oltre non rientra affatto nei nostri piani in questo momento, perché proprio ora la nostra attenzione è totalmente concentrata sul proseguimento dello sviluppo del gioco principale. È questa la nostra massima priorità al momento."
"Non possiamo davvero permetterci il lusso di pensare ad altri DLC al di là dei due DLC della storia in questo momento."
Segnaliamo infine che il team di Final Fantasy 7 Revelation sta cercando di rendere meno guidata l'avventura.