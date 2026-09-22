Final Fantasy 7 Revelation girerà a 4K e 60 fps su PS5 Pro, promette il director

Il game director Naoki Hamaguchi ha promesso che Final Fantasy 7 Revelation girerà a 4K e 60 fps su PS5 Pro, sfruttando appieno le capacità della nuova PlayStation Spectral Super Resolution per raggiungere tale risultato.

"Su PS5 Pro, sfruttando PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), abbiamo implementato una modalità che offre sia una qualità d'immagine in 4K sia un gameplay a 60 fps", ha scritto Hamaguchi in un post pubblicato su X.

Stando alle parole del game director, insomma, la più potente console Sony offrirà un eccellente mix di qualità visiva e fluidità, ponendosi come una fra le piattaforme consigliate per godere al meglio di questa esperienza.

Come sappiamo, la nuova versione della PlayStation Spectral Super Resolution può vantare prestazioni decisamente superiori rispetto alla prima iterazione di questa tecnologia di upscaling, che al debutto non aveva convinto appieno.