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I DLC di Final Fantasy 7 Revelation approfondiranno Sephiroth e Vincent, ma il director non vuole dire se sono prequel

Naoki Hamaguchi ha spiegato che per il momento non può svelare se i DLC di Final Fantasy 7 Revelation siano dei prequel oppure no.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/09/2026
Sephirot in Final Fantasy 7 Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Final Fantasy 7 Revelation avrà 2 DLC principali, uno dedicato a Vincent e ai Turks e uno a Sephiroth. Questi contenuti serviranno per approfondire i due personaggi, come già sappiamo.

Il director del gioco - Naoki Hamaguchi - non ritiene però sia ancora arrivato il momento di dirci se siano dei prequel oppure no.

Le parole di Hamaguchi

Parlando ai microfoni di VGC, Hamaguchi ha spiegato: "La cosa migliore è immaginare il DLC in modo simile a quanto fatto con Intermission: approfondendo i personaggi di Vincent e Sephiroth."

Tuttavia, il game director non è ancora pronto a svelare quando esattamente queste storie si ambientino all'interno della trilogia di Final Fantasy 7 Remake, aggiungendo: "Per quanto riguarda il fatto che tali vicende si svolgano nel passato o nel presente, non intendo dirvelo ora, ma siamo entusiasti all'idea di svelarvelo."

I personaggi di Final Fantasy 7 Revelation indossano nuovi costumi nella demo del TGS I personaggi di Final Fantasy 7 Revelation indossano nuovi costumi nella demo del TGS

Nel caso di Vincent, ci sono gli eventi di Dirge of Cerberus che potrebbero essere usati come base per un nuovo contenuto, ma anche il suo passato nei Turks sarebbe interessante da esplorare. Nel caso di Sephiroth le possibilità sono ancora più vaste, visto che si potrebbe partire dai suoi primi tempi in quanto Soldier fino agli eventi della trilogia, mostrandoci cosa stava facendo quando era lontano dalla vista di Cloud & Co.

Segnaliamo infine che il director di Final Fantasy 7 Revelation spiega in che modo The Witcher 3 e Horizon lo hanno ispirato.

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