Il salto dall'Highwind in Final Fantasy 7 Revelation è stato davvero ispirato da Fortnite

Una delle scene più discusse dopo la presentazione di Final Fantasy 7 Revelation è stata quella di Cloud e compagni che si lanciano dall'Highwind per raggiungere le varie aree della mappa. Il paragone con Fortnite è stato immediato, visto che la scena ricorda il modo in cui le squadre dei giocatori si lanciano dall'alto all'inizio delle partite del battle royale di Epic Games. Ora è arrivata anche la conferma da parte di Square Enix: il collegamento non era soltanto frutto della malizia degli utenti.

Fortine, effettivamente

Nel corso di un'intervista realizzata dalla testata GamesRadar dopo una prova del gioco, il director Naoki Hamaguchi ha infatti ammesso che Fortnite ha contribuito alla scelta, seppure soltanto in parte. "Abbiamo tratto un po' di ispirazione da Fortnite, non lo negheremo", ha spiegato.

L'Highwind avrà un ruolo centrale in Final Fantasy 7 Revelation, terzo e conclusivo capitolo della trilogia remake. Rispetto al gioco originale per PlayStation, nel quale raggiungere una nuova zona utilizzandolo era davvero semplice, il team ha scelto di rendere il viaggio più coerente con l'impostazione realistica dei remake.

I giocatori potranno quindi utilizzare il gigantesco velivole per sorvolare il mondo e scegliere la destinazione verso cui dirigersi. Una volta individuata l'area, però, Cloud e gli altri non verranno semplicemente trasportati a terra: il gruppo si paracaduterà verso la zona sottostante.

La scelta ha inevitabilmente ricordato il sistema di lancio di Fortnite, dando origine alla battuta ricorrente sul "dove ci lanciamo?" riferita a Cloud. La conferma di Hamaguchi rende quindi il paragone ancora più curioso, anche perché Final Fantasy 7 è una delle poche grandi proprietà che Fortnite non ha ancora incluso tra i propri crossover. La situazione appare ancora più ironica considerando che Apex Legends, un altro battle royale, ha già ospitato un evento dedicato a Final Fantasy 7, mentre in passato Square Enix aveva realizzato anche Final Fantasy 7: The First Soldier, battle royale ormai chiuso.