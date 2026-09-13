Fatal Fury: City of the Wolves, ecco quando arriverà il DLC di Kim Kaphwan

Kim Kaphwan si prepara a entrare nel roster di Fatal Fury: City of the Wolves come nuovo personaggio scaricabile della Stagione 3 . SNK ha confermato che il combattente sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PC, nelle versioni distribuite tramite Steam ed Epic Games Store.

Un personaggio storico

Personaggio storico della serie, Kim Kaphwan viene descritto come un leggendario maestro di taekwondo, nonché una figura che ha rappresentato un modello per Kim Dong Hwan e Kim Jae Hoon. Nonostante la sua fama e la padronanza della disciplina, il combattente continua ad allenarsi senza sosta per aumentare ulteriormente la propria forza e primeggiare.

La sua caratterizzazione rimane legata anche al forte senso della giustizia che lo contraddistingue. SNK lo presenta come un combattente che utilizza i suoi calci per affrontare il male senza esitazioni, mantenendo quindi intatto uno degli elementi distintivi del personaggio nella storia della serie.

Kim Kaphwan sarà doppiato in inglese da June Yoon e in giapponese da Kunihiro Kawamoto. Fatal Fury: City of the Wolves è attualmente disponibile sulle piattaforme PlayStation, Xbox e PC, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è prevista per il 22 ottobre 2026.