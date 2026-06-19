Ken il Guerriero si mostra in Fatal Fury: City of the Wolves con un nuovo trailer

SNK ha inoltre approfittato dell'occasione per pubblicare un trailer del gameplay che mostra finalmente Kenshiro in azione, rivelando in che maniera gli sviluppatori hanno portato il suo devastante repertorio di mosse all'interno del picchiaduro firmato SNK.

Lo scorso marzo SNK ha annunciato che Kenshiro , protagonista della serie conosciuta in Italia con il titolo di Ken il Guerriero , farà il proprio debutto nel roster di Fatal Fury: City of the Wolves a giugno.

Come hanno portato Ken in Fatal Fury?

Rivelato con un teaser all'inizio dell'anno, Kenshiro arriva nel mondo di Fatal Fury: City of the Wolves tramite un espediente narrativo piuttosto semplice: in pratica il personaggio si risveglia improvvisamente a South Town e scopre che anche qui ci sono torti da raddrizzare.

La sua missione dunque non cambia, anche qui ci sono deboli da proteggere e così l'uomo dalle sette stelle decide di partecipare al torneo King of Fighters per affrontare Wolfgang Krauser, che è a tutti gli effetti una presenza pericolosa e dominante rispetto alla città e ai suoi abitanti.