Ken il Guerriero si mostra in Fatal Fury: City of the Wolves con un nuovo trailer

Lo scorso marzo SNK ha annunciato che Kenshiro, protagonista della serie conosciuta in Italia con il titolo di Ken il Guerriero, farà il proprio debutto nel roster di Fatal Fury: City of the Wolves a giugno.
Scopriamo oggi che il personaggio potrà essere provato in anteprima durante l'EVO 2026, che si svolgerà a Las Vegas dal 26 al 28 giugno, dunque immaginiamo che il lancio avverà in concomitanza con l'evento oppure subito dopo, verso la fine del mese: per il momento non è stata comunicata una data precisa.
SNK ha inoltre approfittato dell'occasione per pubblicare un trailer del gameplay che mostra finalmente Kenshiro in azione, rivelando in che maniera gli sviluppatori hanno portato il suo devastante repertorio di mosse all'interno del picchiaduro firmato SNK.
Chiaramente ispirato nel design alla nuova serie animata disponibile su Prime Video, il maestro di Hokuto può eseguire le sue celebri raffiche di pugni e tutta una serie di tecniche spettacolari, che tuttavia qui naturalmente non portano all'esplosione dell'avversario.
Come hanno portato Ken in Fatal Fury?
Rivelato con un teaser all'inizio dell'anno, Kenshiro arriva nel mondo di Fatal Fury: City of the Wolves tramite un espediente narrativo piuttosto semplice: in pratica il personaggio si risveglia improvvisamente a South Town e scopre che anche qui ci sono torti da raddrizzare.
La sua missione dunque non cambia, anche qui ci sono deboli da proteggere e così l'uomo dalle sette stelle decide di partecipare al torneo King of Fighters per affrontare Wolfgang Krauser, che è a tutti gli effetti una presenza pericolosa e dominante rispetto alla città e ai suoi abitanti.
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