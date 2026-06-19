Xbox rende più chiaro quali sono i giochi esclusivi con una nuova icona su console

La strategia di Microsoft sta cambiando per quanto riguarda i giochi esclusivi per console. Alcuni arriveranno anche su PS5 (come Fable e Halo: Campaign Evolved) mentre altri saranno esclusive, come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution.

Ovviamente noi lo sappiamo, ma per i giocatori meno informati che fanno giusto un giro sullo store della console di tanto in tanto non è facile capire cosa sarà esclusiva e cosa no. Xbox ha quindi deciso di inserire una nuova icona che rende il tutto più chiaro.