Xbox rende più chiaro quali sono i giochi esclusivi con una nuova icona su console

La strategia di Microsoft sta cambiando per quanto riguarda i giochi esclusivi per console. Alcuni arriveranno anche su PS5 (come Fable e Halo: Campaign Evolved) mentre altri saranno esclusive, come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution.
Ovviamente noi lo sappiamo, ma per i giocatori meno informati che fanno giusto un giro sullo store della console di tanto in tanto non è facile capire cosa sarà esclusiva e cosa no. Xbox ha quindi deciso di inserire una nuova icona che rende il tutto più chiaro.
L'icona delle esclusive Xbox
Come potete vedere nell'immagine qui sotto, condivisa da IGN USA, su Xbox appare ora una nuova icona che recita, molto semplicemente, "Esclusiva", in modo simile ad altre scritte che indicano che un gioco è ottimizzato per Xbox Series X|S o che è parte di un servizio in abbonamento come Game Pass o Ubisoft+.
Ovviamente, va precisato che "Esclusiva" in questo caso è riferito unicamente al mondo console. Il gioco arriverà anche su PC, visto che Microsoft non si è tirata indietro dal mercato computer, a differenza di Sony che non pare intenzionata a pubblicare i propri titoli single player su altre piattaforme oltre a PS5.
Dovremo vedere, probabilmente sul lungo periodo, se l'arrivo di esclusive console aiuterà Xbox a rimettersi in forze, oppure se la compagnia farà nuovamente marcia indietro pubblicando tutti i propri titoli su ogni piattaforma in commercio.
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