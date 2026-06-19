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Astro Bot è stato un successo, Sony punta agli utenti più giovani?

Stando alle stime di Alinea Analytics, Astro Bot avrebbe incassato oltre due volte e mezzo il suo presunto budget e Sony potrebbe partire da questo successo per conquistare gli utenti più giovani.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/06/2026
Astro Bot
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Stando alle stime di Alinea Analytic, Astro Bot avrebbe venduto 4,3 milioni di copie e incassato circa 250 milioni di dollari rispetto a un budget probabilmente inferiore ai cento milioni, il che farebbe del titolo di Team Asobi un grande successo.

C'è però dell'altro: Sony potrebbe utilizzare questo esperimento per conquistare gli utenti più giovani e le famiglie, che negli ultimi due anni hanno acquistato Astro Bot dopo aver provato Astro's Playroom con una corrispondenza quasi chirurgica.

La strategia della casa giapponese, secondo l'analista Rhys Elliott, potrebbe essere quella di produrre film d'animazione o show televisivi dedicati ad Astro oppure ai più celebri personaggi PlayStation in una versione "chibi" simile a quella vista in Astro Bot.

Il team di Astro Bot ha dato il via a un nuovo progetto, secondo delle proposte di lavoro Il team di Astro Bot ha dato il via a un nuovo progetto, secondo delle proposte di lavoro

Nel frattempo sappiamo che Team Asobi si sta dedicando a un nuovo progetto, che immaginiamo possa essere Astro Bot 2 o comunque una nuova esperienza ambientata nel medesimo mondo, che possa fornire gli utenti un'avventura inedita con cui cimentarsi.

Sarebbe perfetto per la PlayStation portatile

Sempre secondo Rhys Elliott, Astro Bot sarebbe un titolo perfetto per la PlayStation portatile che arriverà insieme a PS6 e Xbox Helix e potrebbe contribuire a spingere in maniera sostanziale le vendite dell'handheld, grazie a un impianto che si presta davvero bene alla portabilità.

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Del resto Sony ha provato per anni a inseguire la fascia d'utenza più giovane ma non è riuscita a ottenere questo tipo di risposta né con LittleBigPlanet né con il recente LEGO Horizon Adventures: magari una versione Astro delle sue serie più famose sarà il prossimo passo.

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