Fatal Fury: City of the Wolves, ecco il cortometraggio animato di Masami Obari

SNK ha pubblicato un cortometraggio animato di Fatal Fury: City of the Wolves realizzato da Masami Obari, l'autore giapponese noto per aver definito il character design dei personaggi della serie e per aver diretto Fatal Fury: The Motion Picture nel 1994.

Celebre per i suoi lavori su anime come Dancouga, Dangaioh e Mobile Suit Gundam, Obari aveva già firmato l'opening animata di City of the Wolves ed è tornato per dare vita a questo piccolo racconto dedicato a Duck King e Rick Strowd.

La storia che viene raccontata nel cortometraggio è molto semplice, come da tradizione per Fatal Fury, e vede Strowd irrompere durante un concerto di Duck King per poi affrontare prima Terry Bogard e poi il suo allievo, Rock Howard, in uno spettacolare combattimento.

Il video di Obari arriva peraltro nel giorno del lancio di Duck King come nuovo personaggio scaricabile di City of the Wolves nell'ambito del Season Pass 3, mentre Rick Strowd ha fatto il proprio debutto lo scorso 23 luglio.